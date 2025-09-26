Топ тенденции в денталната медицина

Навлизането на нови технологии революционализира медицината в последните години и денталният сектор не прави изключение. Иновациите улесняват денталните лекари, съкращават чувствително престоя на пациента на зъболекарския стол, предлагат персонализирани решения, които прилягат още по-перфектно на конкретния пациент, намаляват болката и възстановителния период. Представяме ви някои от водещите тенденции, които променят облика на денталната медицина.

3D принтиране

3D принтирането е повлияло на почти всеки аспект от съвременния живот и денталната индустрия не е изключение. Очаква се световният пазар на 3D принтиране да се увеличи с 23.5% до 2030 г. С масовото навлизане на технологиите за 3D принтиране денталните практики ще имат по-голям достъп до тях на по-ниски цени. Тази технология осигурява по-ниски разходи при производството на коронки, алайнери, фасети и други ортодонтски продукти, които подлежат на 3D принтиране. Тази по-ниска цена е съчетана с намалено време за изработка и, може би най-важното, с по-добро прилягане, отколкото беше възможно преди.

Анкетно проучване на Медицинския университет в София, публикувано през 2023 г. в онлайн списанието на Българския зъболекарски съюз, показва, че лекарите по дентална медицина в България са запознати с триизмерния печат и считат, че технологията става все по-популярна и използвана в денталните практики. Въпреки това по-голямата част от тях все още са скептични и не намират 3D принтирането за достатъчно добра алтернатива на конвенционалните методи за изработка на снемаеми протезни конструкции. Като главни недостатъци българските зъболекари отчитат високата стойност на оборудването и недостатъчно добрите механични качества на материалите за триизмерен печат. Като основно предимство освен намаленото клинично време изтъкват по-прецизната изработка на триизмерно принтираните обекти. Анкетирани са общо 184 лекари по дентална медицина, като 61% са с клиничен опит над 10 г. и 30% - под 10 години.

Лазерната технология в стоматологията

Лазерната технология е най-търсената и най-бързо развиващата се област в стоматологията. Причината за това е разнообразието от приложения и предимства, които лазерите предлагат. От избелването на зъби през борбата с кариеса до премахването на лезии, преоформяне на венците, унищожаване на бактерии в устната кухина и много други - лазерите са мултифункционални.

Сред основните им предимства са гъвкавостта, точността и скоростта, с които може да се приложи лечението. Това означава осезаемо повишаване на нивата на комфорт на пациентите, както по отношение на по-малкото болка и дискомфорт, така и като намалено време за лечение. Проучвания показват, че лазерите могат да намалят болката и да ускорят следоперативното възстановяване, като същевременно намаляват кървенето. Очаква се глобалният пазар на дентални лазери да нарасне със 7.6% до 2030 г.

Изкуственият интелект в помощ на зъболекаря

Изкуственият интелект навлиза все по-широко в съвременния бизнес и зъболекарите, както всеки друг професионалист, също се възползват от възможностите, които дава.

Изкуственият интелект може да подпомогне зъболекаря както при анализа на данни и диагностиката, така и при планирането на лечението.

Дори с рентгенова снимка зъболекарите понякога могат да пропуснат малки кариеси, особено на труднодостъпни места между зъбите. Изкуственият интелект може да открие ранен стадий на зъбен кариес и вертикални фрактури по-точно от традиционните методи и то много по-рентабилно. Всички знаем, че диагностицираните и лекувани по-рано проблеми предотвратяват необходимостта от по-сложни и скъпи интервенции на по-късен етап.

Създаването на идеалния ортодонтски план за лечение отнема време и изисква много измервания и анализи. Моделите с изкуствен интелект помагат на ортодонтите да създадат най-добрите планове за лечение и да предскажат как ще изглежда резултатът. Коронките, протезите и др. трябва да бъдат изработени по поръчка за перфектно прилягане – процес, който отнема много време. Различни модели с изкуствен интелект могат да подпомогнат този процес, като генерират перфектни зъбни коронки и протези при оптимално съчетаване на цветовете.

Интраорални камери

Едно от най-големите неудобства докато седите на зъболекарския стол е, че понякога, независимо колко широко отваряте устата си, зъболекарят все още не може да види това, което би искал, дори и с помощта на надеждното зъболекарско огледало. Такива ситуации са неудобни както за пациента, така и за лекаря, но могат да бъдат и болезнени. Навлизането на интраоралните камери в зъболекарската практика обаче решава този проблем.

Камерите работят като човешкото око, за да осигурят безпроблемно заснемане, предоставяйки ясни и детайлни изображения, които са разбираеми и за пациентите.

Регенеративна стоматология

Свикнали сме да очакваме, че с годините зъбите ни ще изпопадат и ще бъдат заменени от протези. Регенеративната стоматология обаче оспорва това схващане с разработки, които могат да доведат до самолекуващи се зъби и биологична терапия за увредени зъби.

Японският стартъп Toregem Biopharma започна през миналата година клинични изпитвания на първото в историята лечение, което може да възстанови зъбите. Лекарството е предназначено да помогне на пациенти с вродена анодонтия, на които липсват някои или всички зъби от раждането. Базираният в Киото стартъп обаче се надява да предложи решение и на пациенти, които са загубили зъбите си на по-късен етап през живота си.

Преди това изследователи от университета в Нотингам и Харвардския университет разработиха зъбни пломби, които позволяват на зъбите да се самозаздравяват. Тези пломби стимулират стволовите клетки да насърчават растежа на дентина – най-външният слой на нашите зъби. Това ефективно позволява на пациентите да възстановят зъбите си, увредени от различни заболявания.

Редактиране на гени в денталната медицина

Генните терапии, базирани на метода за редактиране на гени CRISPR, дават надежда за лечението на нелечими доскоро заболявания и имат потенциал да бъдат полезни и в областта на стоматологията.

Китайски изследователи провеждат изследвания с CRISPR за деактивиране на гени, свързани с рак на устната кухина. Други изследователи използват CRISPR, за да променят функционирането на бактериите, отговорни за образуването на плака. Това би могло да доведе до намаляване или пълно предотвратяване на зъбния кариес и пародонтозата. Засега обаче не се отказвайте от миенето на зъбите си.

Консолидиране на зъболекарски практики

В глобален мащаб има тенденция към намаляване на самостоятелните зъболекарски практики. Очаква се в следващите години те да продължат да съществуват и да имат своите пациенти, но съвременните реалности и необходимостта от инвестиции във все по-скъпи технологии дават предимство на все по-големите дентални клиники. С огромните си възможности и комплексни услуги, съчетаващи на едно място дентална, хирургична, зъботехническа помощ и образна диагностика, те ще отхапват все по-голям дял от приходите и печалбите в сектора, сочат международни анализи. Големите финансови потоци дават освен това възможност за инвестиции в маркетинг, реклама, обучения, обурудване и пр., което в бъдеще ще отваря все по-голяма пропаст между индивидуалните практики и големите дентални центрове.

Според Американската дентална асоциация през 1999 г. 2 от 3 дентални кабинета са били самостоятелни, докато днес само 1 от 2 практики са на индивидуално практикуващи зъболекари.

В България тенденцията към консолидация е в по-начален стадий, но е започнала, според анализа Оценка на дентални практики в България и Румъния – Какво да очаквате през 2025 г. на Станислав Станков, ръководител на технологии и развитие на продукти в компанията за зъболекарски софтуер "Медентик". Според него, макар да има много частни клиники у нас, през 2025 г. може да се очаква нарастващ интерес от чуждестранни инвеститори или регионални вериги. Например, паневропейски инвестиционни фондове, активни в здравеопазването, вече оглеждат Балканите за придобивания. В Румъния такъв процес на придобиване на клиники от водещи здравни доставчици вече е в ход.