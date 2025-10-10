Тошко, какво стана с "никога с Борисов, никога с Пеевски"?

Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – "никога с Борисов, никога с Пеевски"?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш.
*Текстът е публикуван във фейсбук профила на автора
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Ти ще си сред първите опандизени по този закон и бих казал, че заради такива като теб паразити има някакъв смисъл от него ;)
Майka ти не се забравя, прави едни неща с уста, не се забравя...по няколко пъти!
Да забравим ПАРИТЕ! Да забравим 55 милиарда, спестени и натикани в оборки от българи. Да забравим концесията за водата, за летището, и предстоящата за Топлофикация. Да забравим колко милиарда за изнесени ЛЕГАЛНО само през една от тях! А ИТН са партия тип "Зеленски" в украйна. Другите не са по-добри. Получателите на медали от укро посолството се надпреварват с Пеевски в продажба националните интереси. Когато седят и когато не седят в скута на същия Пеевски! Когато договарят 40% оскъпяване газа през посредници!