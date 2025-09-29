Total Energies продава соларни активи в САЩ за 950 милиона долара заради дългове

Френската енергийна корпорация Total Energies ще набере 950 милиона щатски долара от продажбата на дял в американското си соларно портфолио, съобщиха от компанията. Мярката има за цел да успокои инвеститорите по повод бавните продажби на активи и нарастващия дълг, които ще бъдат във фокуса на Деня на инвеститора в Ню Йорк по-късно в понеделник.
Докато други големи петролни компании намаляват инвестициите си във възобновяеми източници, Total Energies се противопоставя на тази тенденция, като продължава да изгражда проекти за вятърна и слънчева енергия, след което продава миноритарни дялове, за да набера средства, които да инвестира в активи за природен газ с цел разширяване на портфолиото си с оглед на нарастващото търсене в световен мащаб, предава БТА.
Съгласно сделката инвестиционна компания ще придобие 50 на сто от шест големи соларни съоръжения и 41 обекта за разпределено производство, предимно в САЩ.
Total Energies ще запази останалата половина от портфолиото с капацитет 1.4 гигавата, оценено на около 1.25 милиарда щатски долара.
След тази продажба се очакват и други трансакции, които трябва да донесат общо 3.5 милиарда долара до края на годината. Те ще компенсират придобивания на стойност над 3 милиарда долара, довели до удвояване на дълга на компанията през първото полугодие на 2025 г., посочва главният изпълнителен директор Патрик Пуян, предава БТА.
Френската корпорация обяви също, че ще придобие 49 на сто дял в газови находища на американската Continental Resources в щата Оклахома. Подробности за стойността на сделката не са оповестени.
Очаква се активите да осигурят нетно производство на газ от около 150 милиона стандартни кубически фута дневно (MMSCFD) до 2030 г., или около 26 000 барела нефтен еквивалент дневно. Сделката ще даде достъп до евтин добив на газ, предназначен основно за износ по море към азиатски клиенти.
