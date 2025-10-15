"Тотал", "Шел" и "Метлен" ще ни доставят газ през зимата

Над 10 международни компании се включиха в обявената от "Булгаргаз" ЕАД тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ през месеците октомври 2025 г., декември 2025 г., януари 2026 г. и март 2026 г. на терминала в Александруполис, Гърция, съобщиха от държавния газов доставчик.

За доставка на втечнен природен газ през октомври и декември 2025 г. са избрани компаниите TotalEnergies ("Тотал") и Metlen Energy & Metals ("Метлен", бившата "Митилинеус"), а за януари и март 2026 г. - съответно Metlen Energy & Metals ("Метлен") и Shell ("Шел").

Съгласно офертите на класираните участници и 4-те танкера ще бъдат натоварени на терминали за втечнен природен газ в САЩ.

От "Булгаргаз" припомнят, че в изпълнение на управленската програма на правителството на 16 септември дружеството обяви търг за осигуряване на общо 4 товара (4 000 000 MWh) втечнен природен газ в рамките на резервирания си капацитет на терминала в Александруполис. Доставката им е предвидена в съответствие със съгласуваните между оператора на терминала Gastrade SA и "Булгаргаз" ЕАД времеви слотове.

За участие в тръжната процедура бяха поканени 37 международни компании (търговци и производители на втечнен природен газ), които са заявили интерес към предходни търгове, провеждани от дружеството и успешно са преминали процедурата по одобрение на "Булгаргаз".

"С успешното приключване на тръжната процедура и с включването на втечнения природен газ от Александруполис в енергийния микс, "Булгаргаз" ЕАД осигури заявените му количества природен газ от българските битови и индустриални потребители за есенно-зимния сезон", коментираха от държавния газов доставчик.