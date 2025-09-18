"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца": Пеевски спаси кабинета и от петия вот на недоверие

Петият вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, който бе първият иницииран от "Продължаваме промяната-Демократична България", се провали. Той беше отхвърлен със 101 гласа "за" и 133 "против".

Този път "за" бяха всички опозиционни формации - проевропейската и антипутинската коалиция "Продължаваме промяната-Демократична България", заедно с проруските популистки партии "Възраждане", "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие". Очаквано, гласовете им не бяха достатъчно.

Кабинетът на тройната коалиция ГЕРБ - БСП - ИТН отново оцеля благодарение на основния си "темел" в настоящия парламент - групата на Делян Пеевски ДПС- Ново начало.

След гласуването Пеевски незабавно напусна залата и каза пред жутрналисти: "Това ще е резултатът следващите 3 години и 4 месеца. Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава".

Пеевски и друг път се е заричал, че този кабинет ще изкара пълен мандат.

Той се самообяви за гарант, че "България ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и соросоидна територия".

Лидерът на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов не присъства в залата.

Гласуването на вота бе предшествано от екшън, организиран рано сутринта от "Продължаваме промяната".

Придвижвайки се с бронираната си лимузина към входа на Нарадното събрание, където обикновено го доставя ескорт от бодигардове, Пеевски откри, че дясната опозиция е блокирала с автомобили входа към служебния паркинг. Акцията беше в подкрепа на двама арестанти – кмета на Варна Благомир Коцев и бившя столичен заместник-кмет Никола Барбутов.

Десетки полицаи, линейка от болница "Лозенец" и бели автобуси бяха ангажирани, за да може лидерът на "ДПС-Ново начало" да влезе в парламента.

Той обаче се появи пред блокирания служебен вход с охрана от НСО и депутати от формацията си, където влезе в долнопробна словесна престрелка бившия премиер Кирил Петков и лидера на ПП Асен Василев.

"Днешният вот показа, че в страната има трима премиери. Един формален - господин Желязков. Един, на който много му се иска, обаче днес дори го няма в залата да подкрепи собственото правителство (Бойко Борисов- бел.ред.). И истинският премиер, главното "Д", главното "Д", което току-що излезе. Страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало в негова пресслужба. Пресслужба на главното "Д"", каза от парламентарната трибуна съпредседателят на участващата в ПП-ДБ партия "Да, България" Ивайло Мирчев, правейки препратка към Делян Пеевски и думите му, че ще прави "държава с главно "Д".

Той се обърна към "хората в ГЕРБ и липсващия Бойко Борисов": "Борисов пак се е скрил. Винаги, когато стане опасно и напечено, Бойко Борисов го няма. Превърнал се е в рекламен агент на ортака си - "главното"Д". Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила, която е компаньонка на "главното "Д"? Усетихте ли момента, в който спряхте да мислите за онази България, в която ще живеят децата ви? Реализирате в момента тази страна, в която ще господства "главното "Д", което иска да стане премиер.".

По думите му от ГЕРБ се превърщат в обикновени пионки на Пеевски. "Главното "Д" бавно превзема вашата партия. Вече го виждаме в Разград, видяхме го в Плводив, видяхме го и във Варна. Съдбата за вас е ясна - или снимка под герба с "главното"Д", или призовка за прокуратурата. Особено за тези от вас, които са били преди това министри", каза Мирчев.

В пленарната зала премиерът Росен Желязков обяви, че правителството е чуло "твърденията и доводите на опозицията" и им отговорило с "доводи и аргументи".

"През последните няколко дни имаше ескалация на общественото напрежение, това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция, целта беше създаването на привидно революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но неочаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна, несъобразена с очакванията на обществото. В това Народно събрание е представена цялата политическа палитра на всички виждания и тенденции - от ляво до дясно, от анти- до проевропейско. Но депутати да спорят не къде да е, а на улица с името "Дондуков", е несиметрично на разбирането ни за парламентаризъм. От вербалното до физическото насилие ни дели един жест, даже не и една дума. Тези престрелки, които сме виждали в залата, разделени от този периметър около трибуната, днес беше нарушен по начин, по който се разбива разбирането за това какво е политиката. А тя е печелене на доверие за постигане на цели, а не сеене на омраза. Не можем повече да поемаме като народ омраза. Мястото на дебата е в парламентарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала, не на улицата", каза той по повод напрежението по-рано днес.

По-рано през деня Бойко Борисов обяви, че няма да присъства на гласуването. "Ако иска да мине, ако иска да не мине. Българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора, защото утре без правителство – няма еврозона, няма бюджет, няма инвестиции – тежък хаос", каза той и добави: "Отговорен съм днес, утре ще го мислим".

Петият вот на недоверие беше за "провала на държавната политика в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава", а дебатите по него продължиха повече от седем часа. За да бъде успешен един вот на недоверие са нужни поне 121 гласа "за", а петте формации от опозицията имат общо 105 депутати и така правителството би могло да падне само, ако народни представители от мнозинството решат да гласуват срещу кабинета си.

Проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с премиер Росен Желязков беше депозиран в Народното събрание с подписите на 59 народни представители от ПП-ДБ, "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" миналия петък.

Още тогава от "Възраждане" заявиха, че търсят подкрепа за шести вот, който да бъде внесен от тях, като темата му ще е свързана с безводието в страната.