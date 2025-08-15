Товарен влак с цистерни с дизелово гориво се е запалил близо до Симеоновград, Хасковско, съобщи бТВ. Композицията е спряла край село Пясъчево. Няма данни за загинали и ранени.
Преди да избухне огънят, влакът е дерайлирал, обясни пред бТВ транспортният министър Гроздан Караджов. Композицията е съставена от 33 вагона и два локомотива – единият е дърпал, а другият е бутал.
На терен са работили 20 екипа на пожарната. Незасегнатите цистерни ще бъдат изтеглени с трети локомотив.
Според шефа на пожарната Александър Джартов опасност за близките населени места няма.
Пред БТА кметът на Симеоновград Милена Рангелова заяви, че пожарът е овладян. Няма странични огнища, защото инцидентът се е случил в ожъната нива, през която минава жп-линията. Имало е риск за близкото село, но не се е наложила евакуация заради бързата реакция на пожарната.
Около 100 метра от железния път са напълно унищожени, заяви по-късно Караджов на мястото на инцидента. Той отказа да коментира причините за произшествието, защото тече разследване. В този участък ограничението е 60 километра в час.
Собственик на композицията е фирмата "Булмаркет". И двамата машинисти са силно стресирани, а единият е откаран в болница, заяви управителят на дружеството Даниел Неделков. Огънят е обхванал поне осем цистерни.
В милицията са руски хора, те не закачат руснаци,каквито и поразии да направят, дори и да подпалят страната.
Тоя министър на транспорта-чалгарят(преди обиколи други партии)- няма ли да подаде оставка? Колко неразбории и катастрофи станаха, докато той е министър? И той е министър от 7 месеца, през това кратко време- катастрофи, неразбории, хаос по влаковете, отвратителни условия в тях, лоши железопътни и асфалтови пътища, сега и пожар следствие на повреден път или грешка в БДЖ. В БГ е крайно опасно да пътуваш с влак, автобус, лек автомобил.
Пшеничево, 4 км южно от Гълъбово и 8 северно от Симеоновград. Какво Хасково?
А след като изгориха половин Пирин и Сакар, що да не подпалят малко влакови композиции. Чудя се и какво стана с пияната руZкая гражданка, дето изгори 24 коли на паркинг в Св. Влас под благия поглед на местните милиционери.С татуировки "Слава раZия" по тумбаците.
Е, днес е Голяма Богородица, руZките дивацъй обичат диверсиите им да имат 2-ри план, един вид "небето не е с вас". Нормално за диви блатни маймуни, 1,500,000 на брой, шетащи без контрол из страната в пълен комфорт. Основно пенсионери от ФСБ и армията. А булгарскуту матрял си ги фили и е готово да ги цунка навсякъде. И вее парцала им, и тениски "СССР", и ушанки, и татуировки обича. Лебофф необяснима.