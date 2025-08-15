Товарен влак с цистерни с дизел горя край Хасково

Товарен влак с цистерни с дизелово гориво се е запалил близо до Симеоновград, Хасковско, съобщи бТВ. Композицията е спряла край село Пясъчево. Няма данни за загинали и ранени.

Преди да избухне огънят, влакът е дерайлирал, обясни пред бТВ транспортният министър Гроздан Караджов. Композицията е съставена от 33 вагона и два локомотива – единият е дърпал, а другият е бутал.

На терен са работили 20 екипа на пожарната. Незасегнатите цистерни ще бъдат изтеглени с трети локомотив.

Според шефа на пожарната Александър Джартов опасност за близките населени места няма.

Пред БТА кметът на Симеоновград Милена Рангелова заяви, че пожарът е овладян. Няма странични огнища, защото инцидентът се е случил в ожъната нива, през която минава жп-линията. Имало е риск за близкото село, но не се е наложила евакуация заради бързата реакция на пожарната.

Около 100 метра от железния път са напълно унищожени, заяви по-късно Караджов на мястото на инцидента. Той отказа да коментира причините за произшествието, защото тече разследване. В този участък ограничението е 60 километра в час.

Собственик на композицията е фирмата "Булмаркет". И двамата машинисти са силно стресирани, а единият е откаран в болница, заяви управителят на дружеството Даниел Неделков. Огънят е обхванал поне осем цистерни.