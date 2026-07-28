Тръба се скъса в морето и изплува на 500 метра от брега край Созопол

Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на "Гранична полиция".
Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води след пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и общината, предаде "Нова тв". Това е третият път, в който се откъсва парче от колектора, като според общинската управа това се дължи на некачествено изпълнение от страна на фирмата, която е реализирала проекта след 2013 г. Към момента се водят съдебни дела по казуса, тъй като компанията е отказала да извърши ремонт през 2020 г.
"Проблемът е чисто конструктивен, а не екологичен. Става въпрос за инфраструктура – група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реално опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. Оттогава до ден днешен няма отклонения от нормите”, заяви заместник-кметът на Община Созопол Андрей Николов.
Предполага се, че тръбата е изплувала след бурите миналата седмица. Още през 2020 г. обаче е установено, че е нарушена целостта на тръбопровода.
"Тогава изпълнителят на съоръжението беше поканен да го възстанови. Това не е направено. Малко по-късно, през същата година, на повърхността излезе друг сегмент от въпросната инфраструктура. Отново беше отправена покана за отстраняване на проблема, но и това не беше направено. След това Община Созопол заведе дело и в момента изчакваме решението на съда", каза Николов.
Директорът на РИОСВ Зина Стойкова каза, че е направена проверка на пречиствателната станция. "Досегашните анализи показват, че са спазени всички норми за чистотата на Черно море. Предстои още анализи да бъдат извършени от акредитирана лаборатория. Важно е да подчертаем, че пречиствателната станция работи в нормален технологичен режим. Всички пречиствателни съоръжения по пътя на водата работят ефективно и няма никаква опасност от превишаване на индивидуалните емисионни ограничения", каза Стойкова.
Това не е първата проверка в Созопол. Всички резултати показват нормално функциониране на пречиствателната станция с отлично качество на пречистените води.
"В резултат на регулярния мониторинг, който извършваме, категорично пречиствателните станции по Южното Черноморие работят в нормален режим и доказват своя ефект", каза Стойкова.
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2 коментара
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Все тръби изплуват , или се късат като във варненското езеро . и всичко е нормално. Сини флагове се веят , и всичко е наред . Само че няма кой да ви вярва вече !
Бах нещастната държава..