Традиционен блокаж при влизането в "Хемус" от София

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по "Ботевградско шосе" преди включването към автомагистрала "Хемус". Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна е ограничено.

За повишаване на безопасността на движение и облекчаване на интензивния трафик са обособени две ленти в посока Варна на АМ "Хемус" при изхода от София.

Трафикът в отсечката от км 0 до 8 км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София, съобщи БНТ.