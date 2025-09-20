Традиционен блокаж при влизането в "Хемус" от София

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по "Ботевградско шосе" преди включването към автомагистрала "Хемус". Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна е ограничено.
За повишаване на безопасността на движение и облекчаване на интензивния трафик са обособени две ленти в посока Варна на АМ "Хемус" при изхода от София.
Трафикът в отсечката от км 0 до 8 км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София, съобщи БНТ.
Едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За водачите преминаващи през с. Долни Богров при включване в магистралата е обособена лента, преминаваща през аварийната, като на мястото са поставени бализи - регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. При въведена временна организация за движение преминаването по аварийна лента е разрешено и не се налагат санкции.
От АПИ апелират водачите да спазват стриктно въведената организация за движение, да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите, с цел по-ранно включване на магистралата, което води до затрудняване и забавяне на движението и е предпоставка за произшествия.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.