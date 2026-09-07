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Трафикът в Ормузкият проток е спаднал до едно от най-ниските си нива

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Ормузкият проток остава блокиран, сн. ЕПА/БГНЕС
Трафикът в Ормузкият проток е спаднал до едно от най-ниските си нива заради подновените бойни действия между Иран и Съединените щати в последните дни.
 
Средно по 10 кораба на ден преминават ключовия воден път, като в последните два дни общият брой на прекосилите плавателни съдове е два 8, съобщи платформата Кплер, следяща корабоплаването.
 
В събота Съединените щати поразиха три ирански петролни танкера край остров Харг. Иран, на свой ред, съобщи, че въоръжените му сили са поразили шест товарни кораба в района на Ормузкия проток.
 
Техеран заплаши и да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му.

Ключови думи

Иран Ормузки проток
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