Трафикът в Суецкия канал се възобновява

Контейнеровозът "Ever Given", който за близо седмица блокира трафика през Суецкия канал, отново е в движение и трафикът е възстановен, съобщи операторът на съоръжението, цитиран от световните агенции.

С помощта на прилива, флотилия влекачи успя да го издърпа от пясъчния насип, където бе заседнал.

Корабът ще бъде откаран на буксир в Голямото горчиво езеро в средата на канала, където ще премиене техническа инспекция.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси каза, че египтяните са успели да сложат край на кризата с блокирания контйнеровоз в Суецкия канал.

Сиси заяви в "Туитър", че благодарение на положения от египтяните труд, нещата са се върнали към нормалния си ход и светът може да е спокоен, че стоките ще преминат безопасно през тази важна плавателна артерия.

"Ever Given" е сред най-големите контейнеровози в света.

С тонаж 220 000 т съдът може да превозва 20 000 контейнера, а с 400-те метра е почти толкова дълъг, колкото е висок емблематичният нюйоркски небостъргач "Емпайър Стейт Билдинг".

Корабът заседна диагонално в канала миналия вторник, засилвайки нарушенията в световните вериги за доставки, които и без това са под силен натиск заради пандемията от Covid -19.

Близо 12 процента от световната търговия преминават през Суецкия канал, като според оценки през него всеки ден се транспортират стоки за над 9 млрд. долара.

Плавателният съд ще отпуши най-мащабното морско задръстване в историята.

Близо 370 кораба чакат да преминат през канала, а загубите за световната иконoмика се изчисляват на 400 млн. долара на час.

Една десета от стоките, превозвани по море в глобален мащаб, минават през Суецкия канал, въведен в експлоатация през 1869 година.

След новината за раздвижването на контейнеровоза цената на петрола се срина с повече от 2%. Петролът сорт Брент поевтиня с 2.02% до 63. 13 долара за барел.

Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI понижават цената си с 2.23% до 59.61 долара за барел.

През последната седмица случаят превзе социалните мрежи. Мемета, колажи и шеговити коментари вкарваха лъч светлина в кризата.

You may have had a bad day today but have you blocked the Suez Canal today level of bad day? pic.twitter.com/U9VqaKk7zc