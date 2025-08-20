Трагедията в Несебър: Регулаторни пропуски, превенция от комисията на Мария Филипова и обвинения от Борисов към семейството

След като 8 - годишно момче загина при падане от парашут, най-вероятно заради скъсани катарами, държавата поднесе разнопосочни твърдения за контрола над водните атракциони. Вицепремиерът Гроздан Караджов (ИТН) обяви, че са налице "пропуски в законовата уредба". В същото време обаче от съобщение на сайта на Комисията за защита на потребителите става ясно, че шефката ѝ Мария Филипова е проверявала водните атракциони още преди година в рамките на програма "Лято 2024".

Борисов обвини семейството на загиналото дете

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който има зад гърба си три премиерски мандата, директно обвини семейството на загиналото дете. "Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството", коментира той в сряда.

"Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения...Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща", обобщи назидателно Борисов.

Междувременно във вторник стана ясно, че водолази търсят скъсаните катарамите на колана, причинил смъртта на детето в Несебър.

От "има нормативни пропуски" до проверки по програма "Лято 2024"

"Задълбочено разгледахме казуса и виждаме, че има пропуски в нормативната уредба”, каза във вторник вицепремиерът Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет. По-рано в сряда премиерът Росен Желязков обяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

По думите на Караджов, когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери и други подобни дейности, се организират по търговски, начин липсва ясна правна регламентация. Затова е възложена и задача на министрите на икономиката, спорта и туризма, както и на три агенции, да подготвят в спешен порядък текстове за нормативно законово уреждане на тези въпроси и да бъдат внесени в Народното събрание, обясни министърът.

По отношение на извършения от Изпълнителна агенция "Морска администрация" контрол на плавателния съд в Несебър, не са открити пропуски, каза Караджов.

Комисията на Мария Филипова отчита "превенция"

В същото време Комисията за защита на потребителите още на 9 юли 2024 г. е обявила на сайта си начало на програма "Лято 2024". В съобщението до медиите тогава пише:

"Комисията за защита на потребителите успешно стартира Програма “Лято 2024”. В рамките на нейното изпълнение усилията на всички институции са насочени към превенция на предлаганите туристически услуги на плажовете и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, водни атракциони, места за настаняване и други", показва сайта на комисията.

Любопитен факт е, че на сайта на комисията няма съобщение за стартиране на програма "Лято 2025", така и не става ясно дали са проверявани водни атракциони това лято.

За изтеклата година обаче публичната роля на шефката на НЗП Мария Филипова неимоверно нарасна, след като на нея и на началниците на КЗК и НАП бе поверена кампанията на държавата среще "спекулативното" повишение на цените преди въвеждането на еврото. Към момента няма видими резултати от дейността им, но кариерните шансове на Мария Филипова отбелязаха скок с номинацията ѝ за заместник-омбудсман. Тъй като други номинирани няма, тя със сигурност ще заеме тази длъжност и ще попадна в "домовата книга" с възможните служебни премиери.

Като ръководител на КЗП тя неотдавна се оплака публично от търговски вериги за храни, които не ѝ предоставяли информация дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Тома Белев: Отговорно е и министерство на туризма

В същото време природозащитникът Тома Белев посочи, че отговорност по казуса има и Министерство на туризма. Той аргументира твърдението си с текстове в Закона за управление на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

"В ЗУЧК е посочено, че Министерство на туризма обявява концесиите на морските плажове и посочва плажните услуги, които може да се извършват на тях, сключва договора за концесия и извършва контрола. Всяка концесия на плаж се проверява неколкократно от Министерството през сезона. Намирам за пълна неадекватност опитът на Боршош (Мирослав Боршош - министър на туризма, б.а.) да се изсули като мокра връв с обяснението, че те нямат експерти за да контролират такива туристически услуги. Че това министерство няма никакви експерти и даже за да установят свободната от чадъри площ в концесионираните плажове ползват геидезични фирми. Да си наемат подходящи експерти за контрол и на другите туристически услуги. При това подобен инцидент с тези парашути имаше преди шест години в Созопол. Шест години какво прави Министерството на туризма?", пише Тома Белев.

"Този трагичен случай е поредното доказателство за твърдата ми убеденост, че концесиите на плажовете трябва да се премахнат, а Министерството на туризма да се закрие. Естествено опитът на министър Боршош да убеди обществото, че не е от тук и е за малко, трябва да завърши с оставка.", добавя в поста си Тома Белев.

Какви проверки е правила държавата това лято на този атракцион?

В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Последваща проверка е имало и на 16 юли, когато е проверено конкретното плавателното средство и водачът за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка, като нарушения не са открити, отчете каза вицепремиерът Гроздан Караджов във връзка с казуса с починалото момче в Несебър.

"Проверен е и същият център за водни развлечения и също не са открити нарушения по линия на спазване на закона", информира той.

На 17 юли с "Гранична полиция" сме проверили и т.нар. канали за излизане и влизане на подобни плавателни средства, изобщо за организирането на подобни атракциони, там също не са открити нарушения, допълни Караджов.

От гледна точка на "Морска администрация" са важни две неща – дали водното средство е годно за мореплаване и за каква дейност.

Проверен е водачът, капитанът, който я придвижва, обясни Караджов. Той отново спомена и проверката на периметъра във вода, в рамките на който се движи лодката. Само дотам се простират правомощията на "Морска администрация".

"Оттам нататък колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави да понесат съответните килограми на двама души - вече влиза в три агенции, "като възможности да бъдат добавени в нормативната база, за да бъде това една правно регламентира дейност", посочи вицепремиерът.

Водолази претърсват дъното

Водолази търсят скъсаните катарами на колана, довели до падането от парашут на 8-годишното момче, което загина след парасейлинг над морето край Южния плаж в Несебър.

Предполага се, че причината за смъртта на детето е скъсаният колан, с който то е било вързано към седалката на парашута, предаде БНР-Бургас.

По разпореждане на Окръжната прокуратура в Бургас, която води разследването на инцидента, във вторник водолазен екип ще извърши оглед на дъното на морето на мястото, където от 40-50 метра височина е паднало детето.

Целта е да бъдат намерени скъсаните катарами на обезопасителния колан, който е придържал момчето към седалката на парашута.

Съмненията са, че катарамите са стари и протрити, но това все пак ще бъде установено, ако водолазите ги открият.

Иначе по случая е назначена техническа експертиза, която трябва категорично да посочи какво е било техническото състояние на водния атракцион.