Трагикомедията "Анора" спечели 5 "Оскар"-а, включително за най-добър филм

Трагикомедията "Анора" спечели награда "Оскар" за най-добър филм, а звездата ѝ Майки Мадисън - "Оскар" за най-добра актриса. Филмът спечели общо пет награди.

Създателят на "Анора" Шон Бейкър спечели награда "Оскар" за най-добър режисьор. Бейкър, който е на 53 години, спечели също наградите за най-добър оригинален сценарий и монтаж. Трагикомедията е за екзотична танцьорка, която се омъжва за сина на руски олигарх.

С четирите си награди "Оскар" (най-добър филм, режисьор, сценарий, монтаж), Шон Бейкър се изравни с Уолт Дисни за най-много победи на една церемония.

Шон Бейкър беше фаворит за наградата "Оскар" за режисура, след като спечели голямата награда от Гилдията на режисьорите, победа, която почти гарантира и "Оскар". Той също взе водещите награди на Гилдията на продуцентите и "Независим дух", а през май миналата година - награда "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

В своята благодарствена реч за наградата за най-добър режисьор Шон Бейкър призова колегите си да продължат да създават проекти за големия екран и изрази съжаление за намаляващата популярност на киносалоните.

"Във време, в което светът се чувства много разделен, това е по-важно отвсякога", каза Бейкър. "Това е обществено преживяване, което просто не получавате у дома. Ако не обърнем тази тенденция, ще загубим жизненоважна част от нашата култура. Това е моят боен вик".

Конкуренти на Шон Бейкър за наградата "Оскар" за най-добър режисьор бяха Брейди Корбет за "Бруталистът", Джеймс Манголд от "Напълно непознат", Жак Одиар за "Емилия Перес" и Корали Фаргит от "Веществото". Всички бяха с първа номинация за награда "Оскар" в режисьорската категория, което не се беше случвало от почти три десетилетия. Всички имаха сценарии за съответните си филми, което демонстрира нарастващото предпочитание на Академията за кинематографично изкуство и наука към творци, които могат майсторски да вдъхнат живот на собствените си идеи.

Провокативната комедия на Шон Бейкър смесва хумор със социални коментари. Той заснема филма с бюджет от 6 милиона долара - сума, за която един продуцент преди се пошегува, че е по-малка от бюджета за кетъринг на някои от неговите конкуренти.

В категорията за най-добър късометражен игрален филм "Човекът, който не можеше повече да мълчи", който е с българско участие, отстъпи наградата "Оскар" на "Не съм робот".

Най-добрите главни роли

Майки Мадисън спечели награда "Оскар" за най-добра актриса с ролята във филма "Анора", която я превърна в звезда. "Това е толкова сюрреалистично", каза Мадисън, след като прегърна Бейкър и други, преди да се качи на сцената.

Мадисън беше най-известна с ролята си на мрачна тийнейджърка в комедийния сериал "По-добри неща", който приключи през 2022 г. Тя също се появи в хитовите филми "Имало едно време... в Холивуд" и петата част от франчайза "Писък". Тези нейни роли привличат вниманието на режисьора и сценарист Бейкър, който пише главната роля в "Анора" за Мадисън. Тя учи руски и сама изпълнява каскадите във филма, освен че овладява танците на пилон, за да играе екзотична танцьорка, която се жени за сина на руски олигарх, но се сблъсква с неодобрението на семейството му.

Холивудската ветеранка Деми Мур беше фаворит за "Оскар" за най-добра актриса с ролята във "Веществото", след като надделя над Мадисън на наградите "Златен глобус" и наградите на Гилдията на екранните актьори, припомни Асошиейтед прес. Мадисън победи Мур за наградата БАФТА два дни преди гласуването за "Оскар" да приключи, както и на наградите "Независим дух" миналия уикенд. За наградата "Оскар" за най-добра актриса бяха номинирани също Синтия Ериво за "Злосторница", Карла София Гаскон за "Емилия Перес" и Фернанда Торес за "Все още съм тук".

Рожденото име на Майки Мадисън е Микаела Мадисън Розбърг. Тя е едно от петте деца в семейството на психолози. Майка ѝ я записва на курс по актьорско майсторство в средата на тийнейджърските ѝ години.

Ейдриън Броуди спечели втория си "Оскар" за най-добър актьор за ролята на имигрирал в САЩ архитект в епичната следвоенна драма "Бруталистът". Първия си "Оскар" 51-годишният актьор получи през 2003 г. за "Пианистът". Тогава той стана най-младият победител в категорията - едва на 29 години и още притежава рекорда.

Броуди е 11-ият в елитна група актьори с по няколко награди "Оскар". В нея са трикратният победител Даниъл Дей-Луис и още деветима с по две награди, като Том Ханкс, Антъни Хопкинс, Джак Никълсън, Марлон Брандо, Дъстин Хофман, Шон Пен, Спенсър Трейси.

"Изглежда много бляскаво и в определени моменти е така", каза Броуди по време на благодарствената си реч. "Но единственото нещо, което спечелих, като имах привилегията да се върна тук, е да имам поглед към миналото. Без значение къде се намирате в кариерата си, без значение какво сте постигнали, всичко може да изчезне. И мисля, че това, което прави тази нощ толкова специална, е осъзнаването на това".

Ейдриън Броуди се изказа също срещу антисемитизма и расизма. "Тук съм отново, за да покажа продължаващите травми и последиците от войната и систематичното потисничество, от антисемитизма, расизма и други", каза той. "Моля се за по-здрав, по-щастлив и по-приобщаващ свят. И вярвам, че ако миналото може да ни научи на нещо, то е напомняне да не оставяме омразата да остане без контрол".

Съперници на Ейдриън Броуди за наградата "Оскар" за най-добър актьор бяха Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Синг Синг", Рейф Файнс за "Конклав" и Себастиан Стан за "Стажантът".

С ролята на архитекта Ласло Тот Ейдриън Броуди спечели награди "Златен глобус" и БАФТА, награди на кинофестивалите в Палм Спрингс и Санта Барбара, както и отличия на много асоциации на кинокритици.

Най-добър международен филм

Драмата "Все още съм тук", филм за семейство, разкъсано от военната диктатура, управлявала Бразилия повече от две десетилетия, донесе първата победа на страната в категорията за "Оскар" най-добър международен филм.

Филмът на режисьора Валтер Салес е за съпругата на бивш ляв бразилски конгресмен, който в разгара на военната диктатура в страната през 1971 г. е отведен от дома си в Рио де Жанейро и не се завръща. В главната роля е Фернанда Торес.

"Днес е денят, в който да се почувстваме още по-горди от това, че сме бразилци", написа президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва в социалната мрежа Екс. "Горди от нашето кино, нашите артисти и най-вече горди за нашата демокрация".

На "Самбадрома" в Рио де Жанейро, където преминават карнавалните паради, говорителят обяви спечелената награда "Оскар" пред десетките хиляди зрители, което предизвика викове на радост.

"Все още съм тук" е дълбоко бразилска история, създадена от един от най-известните режисьори в страната (Салеш създава също "Централна гара Бразилия" и "Мотоциклетни дневници".

Салеш каза, че филмът резонира сред публиката, която може да не е запозната с диктатурата в Бразилия, поради линията в сюжета за преодоляване на загубата и силата за борба с несправедливостта.

За награда "Оскар" за най-добър международен филм бяха номинирани също датският "Момичето с иглата", германският "Семето на свещената смокиня", латвийският "Поток" и френският "Емилия Перес".

Поддържащите роли

Наградите за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля спечелиха Кийрън Кълкин (Истинска болка) и Зоуи Салдана ("Емилия Перес").

Американската актриса Зоуи Салдана каза, че е "гордо дете на родители имигранти", докато изразяваше със сълзи на очи своята благодарност в речта си, след като спечели "Оскар" за най-добра поддържаща женска роля, предаде ДПА.

46-годишната Салдана бе обявена за победителка в категорията в конкуренцията на звезди като Ариана Гранде, Фелисити Джоунс, Моника Барбаро и италианската кинозвезда Изабела Роселини.

Салдана спечели първия си "Оскар" за ролята си в "Емилия Перес", испаноезичния филм на стрийминг платформата "Нетфликс", в който играе ролята на адвокатката Рита, помагаща на мексикански наркобос да си смени пола.

Излизайки на сцената, Салдана бе много развълнувана и извика "мамо", като сподели, че "цялото семейство е тук", и добави, че "всичко смело, скандално и добро в живота" ѝ е заради нейната майка.

Актрисата благодари и на френския режисьор на филма Жак Одиар за това, че "е бил толкова любопитен към тези жени, за да разкаже техните истории", и добави, че наградата е за целия актьорски състав на филма.

"Баба ми пристигна в тази страна през 1961 г. Аз съм гордо дете на родители имигранти с мечти и достойнство и трудолюбиви ръце", каза тя и добави: "Фактът, че получавам награда за роля, в която трябва да пея и да говоря на испански, баба ми, ако беше тук, щеше да е толкова щастлива. Това е за моята баба", добави Салдана.

Преди това 42-годишният Кийрън Кълкин получи "Оскар" в категорията за най-добър поддържащ актьор. Той победи Едуард Нортън, Гай Пиърс и колегата си от сатиричния сериал "Наследници" Джеръми Стронг в тази категория на 97-то издание на наградите на американската филмова индустрия в Лос Анджелис.

Кълкин грабна приза за "Истинска болка", режисирания от Джеси Айзенбърг филм за двама братовчеди, които отиват в родината на баба си - Полша, за да търсят родовите си корени.

Актьорът също така сподели, че неговата съпруга Джаз Чартън му е обещала четвърто дете, ако спечели "Оскар". По думите му тя му казала: "Ще те даря с четири (деца), когато спечелиш Оскар".

Той ѝ каза: "Подадох ти ръка и ти я стисна... Сега ти го припомням - дължа ти го, няма натиск, обичам те, съжалявам, че направих това отново, нека се захванем с работа по тези деца".

Наградата за най-добър анимационен филм спечели латвийският "Потоп" - първи "Оскар" за страната.

Иранците Ширин Сохани и Хосеин Молайеми спечелиха първия си "Оскар" за филма "В сянката на кипариса". Това е вторият ирански късометражен анимационен или игрален филм, номиниран за престижната награда на американската киноиндустрия и първият, който бе отличен с нея. Анимацията често се възприема като детска, забавна и творческа по своята същност, но тя може да предизвика и дълбоки емоции. Късометражният филм "В сянката на кипариса" подхожда творчески и артистично към отношенията между баща, стар бивш капитан, който се справя с посттравматичния стрес, и неговата дъщеря. Филмът спечели и наградата за най-добър късометражен анимационен филм на международния филмов фестивал "Лос Анджелис Шортс".

Мюзикълът "Злосторница" спечели наградите за дизайн на продукция и за най-добри костюми. Пол Тейзуел отбеляза, че е първият чернокож с наградата за костюми. Той не можа да довърши изречението си, защото присъстващите се изправиха, за да го аплодират.

Наградите за визуални ефекти и звук спечели "Дюн: Част втора".

За операторско майсторство беше отличен Лол Кроули за "Бруталистът". Филмът донесе и "Оскар" за оригинална музика на Даниъл Блумбърг.

Папският трилър "Конклав", който беше сред фаворитите преди церемонията, спечели само една награда - за най-добър адаптиран сценарий.

"Никоя друга земя" (No Other Land), филм за съпротивата на Западния бряг срещу израелските войници, които разрушават там домове и изгонват жителите, за да създадат военен тренировъчен полигон, спечели "Оскар" за най-добър документален игрален филм.

Церемонията

Наградите "Оскар" бяха раздадени за 97-и път в театър "Долби" в Лос Анджелис. Водещ на церемонията беше комикът Конан О'Брайън. Церемонията бе открита с най-големите музикални гласове. Звездата от "Злосторница" Ариана Гранде стартира с класиката от "Магьосникът от Оз" - баладата "Somewhere Over the Rainbow" след визуален пакет, посветен на град Лос Анджелис.

Под всяка седалка в театър "Долби" бе поставена кутия, съдържаща вода, мек геврек, горчица, шоколадови бонбони "Сно-капс" и бележка от водещия О'Брайън, която гласи: "Скъпа звезда (запълваща мястото) - надявам се да се насладите на тези безплатни закуски. Опитах се да включа и желиран бонбон, но от "Дисни" казаха, че това е "труден пас". Приятна вечер - Конан".

Водещият даде начало на шоуто и започна монолога си, изпълнен с обичайния за него саркастичен хумор. О'Брайън се пошегува с "Оскар"-ите, най-голямата нощ в Холивуд, "която започва в 4 часа следобед". Той се пошегува и със себе си: "Знам какво си мислите - Конан не си ли е свършил работата? Сериозно. Той изглежда такъв, какъвто си е в действителност". После се пошегува и с платформата "Нетфликс", че има увеличение на цените. О'Брайън също така помоли публиката на "Оскар"-ите да седне, след като не получи достатъчно бурни овации.

Гранде, Салдана, Селена Гомес и други звезди бяха облечени в блестящи рокли. Тимъти Шаламе избра смокинг в ярко жълто, което предизвика шега на водещия, комика Конан О'Брайън. "Тази вечер няма да те блъснат с мотор", каза О'Брайън, напомняйки за неотдавнашен инцидент на актьора. По средата на шоуто О'Брайън изведе група пожарникари от Лос Анджелис на сцената и им благодари за работата им по време на горските пожари през януари.

Политиката - Украйна и руснаците

Въпреки че за 97-ите награди "Оскар" за първи път имаше номинация за ролята на действащ президент на САЩ (Себастиан Стан като младия Доналд Тръмп в "Стажентът"), политиката почти не беше спомената през по-голямата част от церемонията. Името на президента така и не беше произнесено. Сред филмите имаше и със злободневна политическа тематика, но церемонията беше посветена повече на разглеждането на променливото място на филмите в днешната култура и на възстановяването на Лос Анджелис след опустошителните горски пожари през януари, отбелязват осведомителните агенции.

О'Брайън избягна напълно политиката в началния си монолог. Първото изключение беше след близо два часа, когато водещата Дарил Хана каза: "Слава на Украйна".

Следващото изключение бе, когато водещият Конан О’Брайън направи завоалирана шега за връзката на Доналд Тръмп с Владимир Путин, като каза, че „се противопоставя на мощен руснак“.

„Анора“ прекарва приятна нощ“, каза комикът, имайки предвид успеха на филма на Шон Бейкър. „Това е страхотна новина. Вече две победи. Предполагам, че американците са развълнувани да видят как някой най-накрая се изправя срещу мощен руснак“, добави той. Шегата предизвика както смях, така и бурни аплодисменти на публиката.

Церемонията се състоя дни след смъртта на Джийн Хекман. Морган Фрийман, който се снима с него в "Непростимо" и "Под подозрение", му отдаде почит в сегмента In Memoriam. "Тази седмица нашата общност загуби гигант", каза Фрийман, "И аз загубих скъп приятел".

Тазгодишните награди "Оскар" бяха сред най-непредсказуемите от години. Предшестваше ги бурна година за филмовата индустрия. Продажбите на билети са намалели с 3 процента спрямо предходната година и по-значително спрямо периодите преди пандемията. Стачките от 2023 г. предизвикаха хаос в графиците за излизане на филмите на екран през 2024 г. Много студиа се оттеглиха от производството, оставяйки мнозина без работа. Пожарите през януари само увеличиха драмата.

"Емилия Перес" - испаноезичната комедия на френския режисьор Жак Одиар, имаше най-много - 13 номинации за 97-ите награди "Оскар, сред които във водещата категория за най-добър филм, режисьор и актриса в главна роля. По 10 номинации получиха мюзикълът "Злосторница" и "Бруталистът", сред които за най-добър филм. "Конклав" имаше девет номинации, "Напълно непознат" - осем, "Анора" - шест.

Миналогодишната церемония за наградите "Оскар", в която си съперничеха блокбастърите "Опенхаймер" и "Барби", отчете най-много зрители от четири години - 19,5 милиона зрители.