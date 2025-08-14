Тръгва регистрация на вносители на ток, торове и някои метали от страни извън ЕС заради въглеродните мита

Вносът от държави извън Европейският съюз на електроенергия, водород, торове, цимент, желязо, стомана и алуминий, за чието производства са изхвърлени парникови газове, от 1 януари 2026 г. ще бъде облаган с въглеродно мито. Тогава влиза в сила европейски регламент, в изпълнение на Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите, въведен преди две години за митническата територия на Евросъюзаз, припомниха от екоминистерството в четвъртък.

Идеята на този механизъм е щом европейските фирми плащат за своите въглеродни емисии при производство на стоки, вносителите също да правят това, за да има честна конкуренция.

Вече вносът на посочени стоки ще може да става, само ако компаниите имат статус на "одобрен декларатор". Фирмите, извършващи подобна дейност в България, трябва да заявят придобиването на такъв статус в Изпълнителната агенция по околна среда.

Това става с предоставяне на имейл в Изпълнителната агенция по околна среда, за да ивръши тя регистрация в EU Login – общоевропейският профил за достъп до платформите на механизма за корекция на въглеродните емисии. Необходими са и ЕОРИ номер – използва се от Агенция "Митници" за идентификация на фирмите. Ако липсва такъв, всяка фирма трябва да си извади такъв през уебсайта на Агенция "Митници".

След като вносителят вече има регистрацията в платформите на механизма, той може кандидатства за статус "одобрен декларатор". Подробна информация за стъпките, включително за необходимите документи, които се прилагат към заявлението за придобиване на статус "Одобрен декларатор", са публикувани на сайта на агенцията.

След като вече имат такъв вносителите на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород ще трябва да посочват колко въглероден диоксид (СО2) е отделен при производството на внесената стока, както и да предоставят информация как е изчислено това количество.

За всяко декларирано количество емисии те ще трябва да закупуват съответен брой сертификати. Цената им ще се определя от Европейската комисия и ще е свързана с цената на разрешителните за замърсяване, които плащат европейските фирми.

От прилагането на този механизъм е изключен само вносът от държави, които участват в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) или са свързани с нея. В момента това са Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и следните територии: Бьосинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута, Мелила.

Не е предвидено отлагане или гъвкавост при прилагането на този механизъм за България, както и облекчения или преходни механизми за българските вносители, отбелязват от екоминистерството.

По тази причина се планират поредица от срещи с браншови организации с цел членовете им да бъдат подпомогнати за ефективното внедряване на механизма в България. За преодоляване на предизвикателствата пред българските оператори е предвидено и участие на представители на агенцията в технически и експертни групи, организиране на дейности, насочени към персонала и др.