Тръгвайки за Лондон, Тръмп поиска от Европа да спре незабавно да купува руски петрол

"Не искам те да купуват руски газ и петрол и трябва да спрат незабавно. Това не е честно спрямо нас. Те купуват руски петрол, а ние трябва да предприемаме действия", заяви американският президент Доналд Тръмп по адрес на европейските страни във вторник, преди да отпътува на официално посещение във Великобритания.

После добави, че САЩ печелят пари от въоръжаването на Украйна, като казва: "Те купуват всичко от САЩ; за разлика от Байдън, който раздаде 350 млрд. долара, ние всъщност печелим."

"Но аз не искам да печеля пари. Знаете ли какво искам? Искам тази война да спре", каза той.

По-късно, в отговор на въпрос от украински журналист, Тръмп добавя, че "обича Украйна", но признава, че "тя е в сериозни затруднения."

"Това никога не е трябвало да се случва. Това е война, която никога не е трябвало да се случва. Страната е в много сериозни затруднения. Но аз ще я спра", обеща отново той, цитиран от сайта "Гардиан".

"Спрях седем войни през последните осем месеца. Мислех, че тази ще е най-лесна, защото познавам Путин, но не е така, защото има огромна омраза между Зеленски … и Путин. Но ние ще я спрем", добави Тръмп.

За танго трябват двама, а Путин и Зеленски се мразят

Зеленски ще "трябва да се задвижи и да сключи сделка, за да сложи край на руската инвазия в Украйна, продължи той.

"Той ще трябва да сключи сделка; Зеленски ще трябва да сключи сделка, а Европа трябва да спре да купува петрол от Русия. Добре? Знаете ли, те говорят, но трябва да спрат да купуват петрол от Русия."

"За танго са нужни двама", коментира Тръмп по повод липсата на напредък с Путин по въпроса за Украйна.

"Това са двама души - Зеленски и Путин, които се мразят, и изглежда, че аз трябва да седна в стаята с тях, защото те не могат да седят заедно. Там има огромна омраза", заяви още президентът на САЩ.

След това защити срещата си в Аляска с Путин, като заяви, че "тази среща постигна много", но без да уточни каква има предвид, след като срещата не постигна никакъв видим напредък за прекратяване на войната в Украйна.

Чарлз ми е приятел, в Уиндзор ще е хубаво

Коментирайки визитата си във Великобритания, Тръмп изрази очакване да е хубава.

"Е, моите отношения с Великобритания са много добри, а Чарлз, както знаете, който вече е крал, ми е приятел, и това е първият път, когато се случва някой да бъде удостоен два пъти, така че е голяма чест. Този път е в Уиндзор – никога досега не са използвали замъка Уиндзор за това, използвали са Бъкингамския дворец. Не искам да кажа, че едното е по-добро от другото, но казват, че замъкът Уиндзор е върхът, нали!? Така че ще бъде хубаво."

Това е втора официална визита на Тръмп във Великобритания, откакто встъпи в длъжност за втория си президентски мандат. Той бе приет от краля и по време на първото си посещение.

По време на тази визита Тръмп е придружен от водещи фигури от Силициевата долина, подчертавайки вълната от технологични инвестиции в страната, която е основен европейски съюзник на Вашингтон.

Президентът на Google придружава Тръмп и вече обяви инвестиции за 6.8 млрд. долара в инфраструктура и научни изследвания, особено в сферата на изкуствения интелект: Google DeepMind е базиран в Лондон. Изпълнителните директори на OpenAI и Nvidia също са с Тръмп, за да подкрепят голям проект за център за данни; очаква се и отделна ядрена сделка.

Обявленията предлагат рядка добра новина за британския премиер Киър Стармър, чиято Лейбъристка партия изостава в социологическите проучвания и който само за седмица изгуби заместник министър-председателя си, посланика си в САЩ и старши съветник заради различни скандали.