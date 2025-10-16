Тръмп анонсира нова среща с Путин след "много продуктивен разговор" с него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с Владимир Путин, по време на който двамата са се споразумяли за лична среща в Будапеща. Американският лидер обяви това в профила си в социалните мрежи Truth Social.

"Президентът Путин и аз ще се срещнем по-късно на уговореното място – Будапеща, Унгария – за да се опитаме да сложим край на тази „позорна“ война между Русия и Украйна“, написа Тръмп след разговорите, които според Fox News са продължили приблизително два часа.

Американският президент определи разговора като "много продуктивен“. Той каза, че двете страни са обсъдили перспективите за прекратяване на войната в Украйна и бъдещата търговия между страните след нейния край.

Като следваща стъпка Тръмп обяви среща на високопоставени съветници, която ще се проведе следващата седмица. Държавният секретар Марко Рубио ще води разговорите от страна на САЩ. Мястото на тази среща все още не е определено.

Тръмп съобщи също, че Путин го е поздравил за "установяването на мир в Близкия изток“ и е благодарил на първата дама Мелания Тръмп за участието ѝ в проекти, свързани с децата.

Освен това, американският президент отново обяви предстоящата си среща с украинския президент Володимир Зеленски в Овалния кабинет на Белия дом на 17 октомври, по време на която по думите му двете страни ще обсъдят резултатите от разговора с Путин и други ключови въпроси.

От началото на втория си президентски мандат Доналд Тръмп активно се опитва да сложи край на войната на Русия срещу Украйна. Американският лидер многократно е заявявал намерението си да принуди Москва да сключи мир, заплашвайки Кремъл с нови санкции и определяйки конкретни срокове за постигане на споразумение. След изтичането на тези срокове обаче, санкции не бяха наложени.

През последните месеци Тръмп разговаря няколко пъти по телефона с Владимир Путин, а през август се срещнаха лично в Аляска. Въпреки това Русия продължи да отхвърля предложенията за прекратяване на огъня, поставяйки очевидно неприемливи условия. Нещо повече, малко след личните разговори Русия засили атаките срещу украинската гражданска инфраструктура.

Това доведе до рязко втвърдяване на реториката на Тръмп. Президентът на САЩ изрази разочарованието си от Путин осем пъти и нарече Русия "хартиен тигър“, водещ четвърта година война, която "можеше да приключи за седмица“. Той също така заяви, че руската икономика се "разпада“ и допусна възможността за прехвърляне на далекобойни ракети „Томахок“ в Украйна.