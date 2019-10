Tръмп: Багдади умря като куче, беше като на кино

Лидерът на групировката "Ислямска държава" (ИД) Абу Бакр ал Багдади е загинал при операция на САЩ в Сирия, потвърди президентът Доналд Тръмп.

Багдади умря "като куче", обяви Тръмп в Белия дом.

Той каза, че лидерът на ИД се е самовзривил заедно с три от децата си, като е активирал носения от него колан с експлозиви, докато бил преследван в тунел без изход в скривалището си в северозападната сирийска провинция Идлиб.

Това бе велика нощ за Съединените щати и за света. САЩ "изправиха терорист номер едно в света пред правосъдието", заяви Тръмп.

Той каза, че голям брой сподвижници на Багдади са били ликвидирани при операцията, като точният им брой ще бъде съобщен своевременно. Въоръжените сили на САЩ не са дали жертви, като само едно специално обучено куче е било ранено.

Американските командоси са останали в скривалището на лидера на ИД два часа, посочи Тръмп.

Президентът на САЩ разкри, че е наблюдавал спецоперацията.

"Беше като на кино", довери той и предложи видеозаписът да бъде направено публично достояние, за да бъдат разубедени последователите на Багдади.

Тръмп благодари на Русия, Турция, Сирия, Ирак и кюрдите за помощта.

Русия е оказала помощ при операцията, въпреки че не е знаела каква е нейната цел, отбеляза той.

Операцията по ликвидирането на главатаря на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) Абу Бакр ал Багдади е започнала още преди пет месеца със събирането на разузнавателни данни за точното местонахождение на един от най-мистериозните терористи в света, написа в Туитър командващият на въоръжените сили на Сирийските демократични сили (СДС) Мазлум Абди.

"Преди пет месеца на различни места започна разузнаване, щателно проучване и анализ на данните", казва Абди. Според него Ал Багдади е бил ликвидиран "в резултат на съвместна операция". Той изказва благодарност на всички, "дали своя принос в тази изключителна работа".

Според американското списание "Нюзуик", което първо съобщи за снощната атака, тя е била извършена от Обединеното командване за спецоперации на Пентагона, след като били получени заслужаващи доверие разузнавателни данни.

Джихадистки бойци от групировката "Хаят Тахрир аш Шам" (бивш сирийски клон на Ал Каида) са блокирали тази сутрин зоната край село Бариша в северозападната сирийска провинция Идлиб, където през нощта, според твърденията на различни източници, се е разиграла американската спецоперация по ликвидирането на Ал Багдади, е констатирал журналист от Франс прес.

Хората на групировката са заели позиции около руините на къщата, намираща се сред маслинова горичка в Бариша, недалече от сирийската граница с Турция.

Според Сирийския център за правата на човека американските командоси са дебаркирали тук снощи с хеликоптери при "операцията, взела на прицел топ лидерите на ИД". Най-малко девет души били убити при атаката, която продължила над два часа, твърди центърът, който разполага със солидна мрежа за събиране на информация на място в Сирия.

Няколко журналисти са успели да се приближат днес до мястото на снощната операция и казват, че къщата в Бариша е напълно унищожена в резултат на американската атака. В момента там работели хора, очевидно от Хаят Тахрир аш Шам, разчистващи развалините.

Бариша се намира в зона край границата с Турция, където джихадистите успяха да задържат присъствие въпреки териториалния разгром на ИД от международната коалиция в началото на тази година, отбелязва Франс прес.

ИД и Ал Каида са съперници в сирийския конфликт от доста години, макар че и едните, и другите се биеха срещу сирийските правителствени сили.

