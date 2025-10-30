Тръмп даде висока оценка на срещата си със Си Цзинпин

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс.
Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12.
Американският държавен глава съобщи, че ще посети Китай през април 2026 г. и се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.
Това е единственият кратък коментар на двамата световни лидери след срещата им в южнокорейския град Пусан към момента. Разговорът им продължи 1 час и 40 минути.
Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.
След това Тръмп излетя от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".
Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.
Това е първата им среща от 2019 година насам. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.
Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че срещата ще бъде "много успешна".
"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си, предаде БТА.
Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.
Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.
"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.
След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.
Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.
Залеза на американската мечта. Пропагандата завзема все по-големи територии от журналистиката. Капитулацията на САЩ в търговската война Автор: The International Strategist
На 30 октомври 2025 г. в Гиеонджю, Южна Корея, Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин за да финализират така наречената от Белия дом солидна рамка за търговски мир. Пазарите ликуват. Глобалният стоков пазар удари рекордни височини на 27 октомври. Никеи счупи 50 000 за първи път. S&P 500 се изстреля нагоре. Но зад еуфорията …
се крие една неприятна истина. Това не е сделка. Това е капитулация, маскирана като победа.
Цифрите разказват историята, която Тръмп не иска да разкаже. Китай спря да купува американска соя през септември 2025 г., като за първи път от ноември 2018 г. доставките спаднаха до нула. Тръмп заплаши със 100-процентни мита на 1 ноември. Китай разшири контрола върху износа на редки земни елементи на 9 октомври, като ограничи доставките на минерали, които захранват всичко – от изтребители F-35 до смартфони. Американските фабрики предупредиха, че ще затворят в рамките на няколко седмици.
Сега, според министъра на финансите Скот Бесент, който на 26 октомври заяви, че е соев производител и лично изпитва болката, Китай е съгласен да възобнови значителни покупки на соя и да отложи ограниченията върху редките земни елементи за една година. В замяна Тръмп ще спре заплахата за 100-процентни мита и ще запази съществуващата 30-процентна базова ставка, установена в примирието, сключено през май в Женева.
Вашингтон нарича това победа. Пекин не казва нищо. Мълчанието говори много.
Кризата, създадена от Тръмп
Тази криза не възникна в резултат на китайска агресия. Тя започна с цикъла на ескалация, предизвикан от самия Тръмп, след като той се завърна в Белия дом през януари 2025 г. с така наречените от него „такси за Деня на освобождението“.
На 2 април 2025 г. Тръмп наложи 34-процентна такса върху всички китайски стоки, която трябваше да влезе в сила на 9 април. Китай отвърна с 34-процентни тарифи върху вноса от САЩ, след това с 84-процентни, а след това със 125-процентни. Тръмп отвърна със 145-процентни. Веригите за доставки се разпаднаха. Пазарите се сринаха. Международният валутен фонд намали прогнозите за глобалния растеж с половин процентен пункт.
До 11 май двете страни се споразумяха за 90-дневно примирие в Женева. Американските тарифи спаднаха до 30 процента. Китайските тарифи спаднаха до 10 процента. Китай отмени някои ограничения за редките земни елементи. Тръмп обяви победа.
Примирието продължи четири месеца. На 19 септември Тръмп обвини Китай, че нарушава споразумението, като забавя издаването на лицензии за износ на редки земни елементи. Китай отрече да е извършил нарушение, като заяви, че САЩ са приели различни дискриминационни ограничителни мерки.
На 10 октомври Тръмп обяви 100-процентна митническа тарифа върху всички китайски стоки, в сила от 1 ноември, както и нови контролни мерки върху износа на всеки критичен софтуер. Ефективните ставки в някои сектори щяха да надхвърлят 130%.
Отговорът на Китай беше прецизен. На 9 октомври Пекин разшири контрола върху износа с още пет редки земни елементи и наложи лицензиране за всеки продукт, съдържащ повече от 0,1% редки земни елементи с китайски произход. Правилата отразяваха екстериториалните мерки на САЩ.
С наближаването на срещата на върха на 30 октомври Пекин демонстрира, че разполага с по-голямо влияние, отколкото Вашингтон искаше да признае.
Доминацията на редките земни елементи
Китай представлява около 70% от световното производство на редки земни елементи и над 90% от преработката им. Той произвежда около 92% от редкоземните магнити, които се използват в електромобили, вятърни турбини, военни системи и потребителска електроника. Китай има почти монополно право върху рафинирането на няколко елемента.
Графика за контрола на Китай върху износа на редки земни елементи, показваща как Пекин държи ключовите „тесни места“ във веригите за доставки на магнити, полупроводници и отбранителни системи
Петте новоограничени елемента холмий, ербий, тулий, европий и итербий са важни за отбранителната технология и производството. Холмият укрепва магнитите и се използва в полупроводници, медицински лазери и контролни пръти за реактори. Ербият е жизненоважен за оптичните влакна и инфрачервените системи. Тулият захранва високоенергийните лазери, използвани в производството на чипове. Европият поддържа сензори и дисплеи. Итербият е в основата на индустриалните лазери и оптичните усилватели, които се използват в центровете за данни за изкуствен интелект.
Служители на Тръмп признават насаме тази уязвимост. Както Бесент заяви на 10 октомври, Китай е насочил базука към веригите за доставки и индустриалната база на свободния свят.
Ескалацията на тарифите от страна на Тръмп даде на Китай стимул да натисне спусъка. Контролните мерки от октомври бяха пряк отговор на заплахата от 100-процентни тарифи и нови софтуерни ограничения. Пекин показа, че може да превърне доминацията си в областта на редките земни елементи в оръжие по-бързо, отколкото Америка може да създаде алтернативи.
Капитулацията на соята
През септември 2025 г. Китай не е внесъл нито един тон соя от САЩ. Общият внос на Китай през този месец е бил 12,87 милиона тона, което е вторият най-висок резултат в историята, като всеки тон е бил от Бразилия и Аржентина.
Графика на вноса на соя в Китай, показваща, че делът на Съединените щати пада до нула през септември 2025 г., докато Бразилия и Аржентина поемат целия пазар
Бразилия изнесе 10,96 милиона тона, около 85% от общия обем на Китай. Аржентина изнесе 1,17 милиона тона, което е значително увеличение в сравнение с предходната година. От януари до септември 2025 г. Китай закупи 63,7 милиона тона от Бразилия и 2,9 милиона от Аржентина.
Американските фермери бяха изключени. Цените на Чикагската борса паднаха. Делът на САЩ във вноса на соя в Китай, който някога е бил средно над 50%, спадна до нула.
Предложеното решение е субсидии в страната и неясно обещание от страна на Китай да възобнови значителни покупки. Бесент заяви на 26 октомври, че фермерите ще бъдат доволни, след като условията бъдат обявени публично. Не бяха обявени тонаж, цели или мерки за прилагане.
Междувременно Бразилия и Аржентина са си осигурили структурни предимства. Китай финансира пристанища, железопътен транспорт и логистика в Бразилия, като понижи разходите под нивото на маршрутите от Мексиканския залив в САЩ. Бразилия започна износ на соя за Китай с проследими стандарти и двустранна сертификация. Аржентина суспендира износните такси през септември, което доведе до продажби за милиарди на цени, които подбиват американските стоки.
Тръмп не преговаря от позиция на силата. Той моли Пекин да помогне на американските фермери, след като неговите тарифи отблъснаха най-големия им купувач.
Страничният ефект на TikTok
Предложеното споразумение за TikTok ще прехвърли платформата в ръцете на американски собственици, като Китай ще запази около 20% от акциите. Сделката задоволява изискванията за продажба на активи, за да се избегне забрана. Белият дом планира да я представи заедно с търговската рамка на 30 октомври.
Защитниците на сигурността твърдят, че всякакви китайски акции оставят основния проблем за националната сигурност нерешен. Времето и заглавията в медиите служат повече на политически, отколкото на стратегически нужди.
Какво всъщност спечели Китай
Влиянието на редките земни елементи надделя над влиянието на митата. Малко сътресение заплашва с огромни загуби на продукция в световен мащаб. Производителите от САЩ и съюзниците им сигнализираха за риск от спиране на производството в краткосрочен план. Китай се съгласи само на едногодишно отлагане на лицензите и запази всички структурни предимства.
Пазарният дял на соята се промени завинаги. Капацитетът и цените на Бразилия и Аржентина сега доминират. Дори и с подновяването на покупките от САЩ, центърът на тежестта се е преместил.
Отстъпките струват малко на Пекин. САЩ спряха заплахата за 100-процентни тарифи и запазиха 30-процентовата базова линия. Китай може да наложи отново ограничения за редките земни елементи през ноември 2026 г. по свое желание.
Мобилизацията на съюзниците забуксува. Като предложи пауза, която спасява честта преди 1 ноември, Пекин забави инерцията за спешна програма за преработка на редки земни елементи в Запада. Времето сега е в полза на Китай.
Стратегическата капитулация, която Тръмп не признава
Езикът на Белия дом се фокусира върху чувства и рамки, а не върху конкретни факти. Чувстваме се добре; Постигнахме значителна рамка; Намерихме начин да продължим напред – това са фразите, с които преговарящите прикриват отстъплението си.
Моделът напомня споразумението от първата фаза от 2020 година. Големи обещания, пропуснати цели, все пак претенции за победа. През 2025 г. дисбалансът е по-лош. След месеци на ескалация и щети на пазара най-добрият възможен резултат връща условията към нестабилно статукво отпреди кризата, като оставя структурните уязвимости непроменени.
Пазарите се възстановиха благодарение на облекчението и сигурността. Облекчението не е победа.
Победители и губещи
Победители
Бразилия. Рекордните доставки и укрепената инфраструктура, финансирана с китайски капитал, осигуряват дългосрочно господство в търговията със соя в Китай.
Аржентина. Данъчните облекчения и агресивната ценова политика отключиха поток от продажби и нов пазарен дял.
Американските миньори на редки земни елементи. Подкрепата на правителството и потвърдената стратегическа важност повишиха оценките и осигуриха изкупуване, дори и ако рентабилността остава далечна.
Югоизточна Азия. Малайзия, Виетнам, Тайланд и Камбоджа се възползваха от напрежението между САЩ и Китай, за да получат нов достъп до търговия и да сключат големи търговски сделки.
Скот Бесент. Като министър на финансите и собственик на соеви насаждения, той се възползва от възобновените покупки и по-високите цени.
Губещи
Американските производители на соя. Месец без продажби за Китай разкри постоянна загуба на пазара, която субсидиите не могат да поправят.
Американските производители на технологии. Продължаващата експозиция на лицензите и рискът за доставките продължават да съществуват съгласно китайските правила с екстериториален обхват.
Веригите за доставки в Тайван и Европа. Непряката зависимост от китайските преработени суровини създава скрити единични точки на отказ.
Плановете на Индия за редкоземни елементи. Допълнителните контроли върху износа на оборудване повишават разходите и забавят проектите, въпреки големите вътрешни резерви.
Доверието в САЩ. Ескалиращото примирие и обвиненията в отстъпление подкопават доверието. Партньорите вече отчитат в цените си политическите обрати.
Преговорната сила на САЩ. Пекин е видял, че заплашването на веригите за доставки налага повече отстъпки, отколкото могат да извлекат митата.
Илюзията среща реалността в Южна Корея
Снимките от срещата на върха ще изглеждат триумфални. Съвместната декларация ще говори за взаимно уважение и напредък. Ключовите факти няма да се променят. Китай запазва доминиращата си позиция в областта на редките земни елементи. Бразилия и Аржентина притежават доставките на соя за Китай. Едногодишното забавяне на лицензирането е отлагане, а не решение.
Тръмп заложи, че митата ще принудят Китай да капитулира. Убеди се, че е точно обратното. Китай оказа натиск върху слабите места на Америка и извоюва пауза, като запази всички структурни предимства.
Това не е държавничество. Това е отстъпление, облечено в прессъобщение.
Срещата в Южна Корея няма да сложи край на търговския конфликт между САЩ и Китай. Тя ще покаже, че когато Пекин се насочи към слабите места на Америка, Вашингтон отстъпва. Този урок ще надживее всяка заглавна новина.
Източник: theintlstrat.substack.com
спрямо очакванията ти, че главна тема ше е Украйна , е нищо. обаче те са си говорили за други работи, не за Украйна. прецедател Си си има други приоритети, а Тръмп - генералната доктрина на Америка. пука им какво искал anton nikolov да договарят :)))
Дъртият парцал говореше подобно глупости и след срещата с Путлер. А фактът, че няма официални изявления след разговора говори., че е постигнато едно нищо.
Колега,нека не вадим генерални изводи от дипломатическите любезности...
прочете ли последното изречение от дописката ? дрънчат джепанета. ядрени. някъде четох, че въобще не са споменали Тайван, а май са си говорили за кризата в Южно Китайско Море, която е със същия магнитуд на заплаха. редкоземните елементи са ала-бала, с тях прецедател Си се гъбарка главно с ''партньорите'' на Вашингтон, дето нямат никакви добиващи и екстрактващи мощности, а Вашингтон има само колкото да задоволява собствените си стратегически нужди, но няма достатъчно , за да снабдява технологичната индустрия извън щатите, която досега зависеше от Поднебесната. предвиждам скорошен срив на раздутите борсови капитализации на тех-''гигантите'':)))
В политическия живот на Шарената Тиква завърши периодът, когато се перчеше и плашеше всички държави с какво ли не, и започна нов етап - клякане! Скоро ще започне супер етап - лъскане на бастуни?!П.С. Докъде я докара; да хвали Си, а утре и Ким???
Смее ли да не даде - Си бързо ще го сгъне..