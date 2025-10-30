 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Тръмп даде висока оценка на срещата си със Си Цзинпин

Първият им разговор от 2019 г. насам продължи 1 час и 40 минути в Южна Корея

7 коментара
Доналд Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата си със Си Цзинпин по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12 Сн.ЕПА/БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12.

Американският държавен глава съобщи, че ще посети Китай през април 2026 г. и се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.

Това е единственият кратък коментар на двамата световни лидери след срещата им в южнокорейския град Пусан към момента. Разговорът им продължи 1 час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.

След това Тръмп излетя от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.

Това е първата им среща от 2019 година насам. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че срещата ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си, предаде БТА.

Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.

Ключови думи

САЩ Китай Доналд Тръмп Си Цзинпин среща икономика Южна Корея политика преговори
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

7 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. т€еритория на Мики Маус
    #7

    Залеза на американската мечта. Пропагандата завзема все по-големи територии от журналистиката. Капитулацията на САЩ в търговската война Автор: The International Strategist



    На 30 октомври 2025 г. в Гиеонджю, Южна Корея, Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин за да финализират така наречената от Белия дом солидна рамка за търговски мир. Пазарите ликуват. Глобалният стоков пазар удари рекордни височини на 27 октомври. Никеи счупи 50 000 за първи път. S&P 500 се изстреля нагоре. Но зад еуфорията

  2. Poro
    #6
    Отговор на коментар #5

    спрямо очакванията ти, че главна тема ше е Украйна , е нищо. обаче те са си говорили за други работи, не за Украйна. прецедател Си си има други приоритети, а Тръмп - генералната доктрина на Америка. пука им какво искал anton nikolov да договарят :)))

  3. anton nikolov
    #5

    Дъртият парцал говореше подобно глупости и след срещата с Путлер. А фактът, че няма официални изявления след разговора говори., че е постигнато едно нищо.

  4. марко василев
    #4

    Колега,нека не вадим генерални изводи от дипломатическите любезности...

  5. Poro
    #3
    Отговор на коментар #2

    прочете ли последното изречение от дописката ? дрънчат джепанета. ядрени. някъде четох, че въобще не са споменали Тайван, а май са си говорили за кризата в Южно Китайско Море, която е със същия магнитуд на заплаха. редкоземните елементи са ала-бала, с тях прецедател Си се гъбарка главно с ''партньорите'' на Вашингтон, дето нямат никакви добиващи и екстрактващи мощности, а Вашингтон има само колкото да задоволява собствените си стратегически нужди, но няма достатъчно , за да снабдява технологичната индустрия извън щатите, която досега зависеше от Поднебесната. предвиждам скорошен срив на раздутите борсови капитализации на тех-''гигантите'':)))

  6. Динчев
    #2

    В политическия живот на Шарената Тиква завърши периодът, когато се перчеше и плашеше всички държави с какво ли не, и започна нов етап - клякане! Скоро ще започне супер етап - лъскане на бастуни?!П.С. Докъде я докара; да хвали Си, а утре и Ким???

  7. Ozzy Osbourne
    #1

    Смее ли да не даде - Си бързо ще го сгъне..

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни