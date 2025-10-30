Тръмп даде висока оценка на срещата си със Си Цзинпин

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо срещата си с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12.

Американският държавен глава съобщи, че ще посети Китай през април 2026 г. и се планира и посещение на Си Цзинпин в САЩ.

Това е единственият кратък коментар на двамата световни лидери след срещата им в южнокорейския град Пусан към момента. Разговорът им продължи 1 час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес.

След това Тръмп излетя от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново.

Това е първата им среща от 2019 година насам. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20.

Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че срещата ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си, предаде БТА.

Си Цзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер.

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Цзинпин.

След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си.

Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.