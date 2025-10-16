Тръмп е бил бесен след срещата си с Путин в Аляска

Като хвали Доналд Тръмп и се надява да се отърве от него с подаяния по въпроси, несвързани с прекратяването на войната в Украйна, Владимир Путин изглежда е прекалил. Все още разчитайки да изпраща стотици хиляди свои войници на бойното поле, докато Западът не се умори да подкрепя Киев, той не е взел предвид, че емоционалните колебания на Тръмп биха могли значително да променят мнението му. Междувременно Украйна и Европа се научиха да изграждат отношения с американския президент. И сега Киев се надява, че през пролетта-лятото на 2026 г. Путин най-накрая ще бъде заставен да седне на масата за преговори.

След като не реагира с никакви действия на нарушаването от страна на Путин на няколко крайни срока, които той му даде за прекратяване на огъня, Тръмп започна да се изказва все по-критично за позицията на руския президент. Презрението на Путин към човешкия живот, изразено в засилените бомбардировки над Украйна след срещата с Тръмп в Аляска, до голяма степен допринесе за промяната на мнението на американския президент, казва републиканец, който е вътрешен човек във външнополитическия екип на администрацията пред "Политико": "Тръмп се нуждаеше от време, за да разбере какво в действителност представлява Путин."

Според източника на изданието Тръмп е бил наистина вбесен от медийното отразяване на срещата в Аляска, която беше обявена за "триумф на Путин". Руският президент се е престарал, оставяйки Тръмп с празни ръце както в Анкъридж, така и след срещата на там.

За промяната във възгледите на Тръмп е помогнал и приемът, оказан от китайския лидер Си Цзинпин в Пекин на Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун само две седмици по-късно, казва друг съветник по външна политика в Републиканската партия пред "Политико". "Моля, предайте най-топлите ми пожелания на Владимир Путин и Ким Чен Ун, тъй като вие кроите заговор срещу Съединените американски щати“, написа саркастично президентът в профила си в социалната мрежа Truth Social.

И накрая, значително са допринесли усилията на европейците и на самите украински лидери. Затопляне на отношенията между Тръмп и Володимир Зеленски беше малко вероятно след публичния им спор на среща в Белия дом през февруари. Но украинският президент оттогава работи усилено, за да развие отношенията си с Тръмп и е предпазлив в изявленията си, отчита първият източник на изданието:

"Трябва да се разбере: от началото на войната Зеленски и [началникът на кабинета му Андрий] Ермак бяха свикнали да бъдат третирани като рок звезди, като световни знаменитости, а изведнаж влиза Тръмп и казва: "Тук има място само за една дива – за мен." Ето защо се стигна до такъв скандал в Овалния кабинет."

Сред европейските лидери, които са допринесли най-много за възстановяването на отношенията между Тръмп и Зеленски, източникът от външнополитическия екип на администрацията на САЩ посочва британския премиер Киър Стармър, финландския президент Александър Стуб и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Мекото лобиране на краля на Великобритания Чарлз Трети по време на неотдавнашното посещение на Тръмп в Лондон също е било значителен фактор. Кралят нарече Украйна велика в разговор с президента "и това наистина промени мнението на Тръмп за нея", казва източникът пред "Политико".

В резултат на това президентът наскоро заяви, че Украйна може да освободи всички окупирани територии – ход, който изненада дори нейните лидери. "Най-добрият начин да се отмъсти на Путин, смята Тръмп, е да се похвали Зеленски. И да се отиде още по-далеч – да се увеличи подкрепата на САЩ за Украйна", казва съветник по външната политика в Белия дом.

Всичко това е дало основание на Зеленски да обяви на неотдавнашна среща с депутати от Върховната Рада от неговата партия "Слуга на народа", че настоящите действия на руската армия в Източна Украйна биха могли да бъдат последната ѝ голяма офанзива в този конфликт. Разбира се, все още трябва да се преживее зимата, но Зеленски смята, че през пролетта или лятото на 2026 г. Е реално да се очаква да възникне възможността за започване на преговори за прекратяване на огъня.

За да се постигне това, трябва да се увеличи икономическият и военният натиск върху Русия, така че Путин да разбере, че удължаването на конфликта няма да постигне нищо и само ще изтощи силите на Русия, така че преговорите са единствената опция. Именно това е, което високопоставена украинска делегация, водена от Ермак и премиера Юлия Свириденко, е обсъдила вчера с представители на Белия дом във Вашингтон.

В петък самият Зеленски ще обсъди това лично с Тръмп. След като договори прекратяване на огъня в ивицата Газа, Тръмп е пълен с решителност да сложи край и на войната в Украйна.