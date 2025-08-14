Тръмп е питал Столтенберг за Нобеловата награда за мир

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади миналия месец на норвежкия министър на финансите, за да обсъди търговски мита, той също така e питал и за Нобеловата награда за мир, съобщи в четвъртък норвежкият бизнес всекидневник Dagens Næringsliv.

Няколко държави, включително Израел, Пакистан и Камбоджа, са номинирали Тръмп заради посредничеството му при мирни споразумения или прекратяване на огъня. Самият Тръмп е заявявал, че заслужава присъжданата от Норвегия награда, която са получавали и четирима негови предшественици в Белия дом.

“Неочаквано, докато финансовият министър Йенс Столтенберг вървеше по улицата в Осло, Доналд Тръмп се обади”, съобщава Dagens Næringsliv, позовавайки се на анонимни източници.

"Той искаше Нобелова награда – и да обсъди митата."

Белият дом, норвежкото министерство на финансите и Норвежкият Нобелов комитет не са отговорили веднага на запитвания за коментар, отправени от Ройтерс.

Със стотици кандидати, номинирани всяка година, лауреатите се избират от Норвежкия Нобелов комитет, чиито петима членове се назначават от парламента на Норвегия съгласно завещанието на шведския индустриалец от XIX век Алфред Нобел. Обявяването на наградата се провежда през октомври в Осло.

Норвежкият вестник съобщава, че това не е първият път, в който Тръмп повдига темата за наградата в разговор със Столтенберг, който е бивш генерален секретар на военния алианс НАТО.

Изданието цитира Столтенберг, който казва, че обаждането е било, за да се обсъдят търговски мита и икономическо сътрудничество преди разговора на Тръмп с норвежкия министър-председател Йонас Стьоре.

На въпрос дали Тръмп е повдигнал въпроса за Нобеловата награда, Столтенберг отговаря: "Няма да навлизам в повече подробности относно съдържанието на разговора."

Столтенберг добавя, че в разговора са участвали и няколко служители от Белия дом, включително министърът на финансите на САЩ Скот Бесент и търговският представител Джеймисън Гриър.

На 31 юли Белият дом обяви 15% мито върху вноса от Норвегия, същото като това за Европейския съюз.

В сряда Столтенберг заяви, че Норвегия и Съединените щати все още водят преговори относно митата.