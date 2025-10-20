Тръмп e призовал Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната по време на срещата между двамата в Белия дом в петък и е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише в. "Файненшъл таймс".
По време на срещата Тръмп е настоял Зеленски да предаде целия регион Донбас на Русия, като многократно е повторил основните моменти от телефонния си разговор с руския президент ден по-рано, съобщи вестникът.
Украйна в крайна сметка успя да си върне подкрепата на Тръмп за замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва "Файненшъл таймс".
След срещата американският президент каза, че двете страни трябва да спрат войната на сегашните фронтови позиции.
В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин предложи да размени малки райони в две южни области, разположени на фронтовата линия - Херсонска и Запорожка, в замяна за много по-големи части от Донбас, които в момента се намират под украински контрол.
Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 година Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област – площ от близо 20 000 кв. км., отбелязва изданието, цитирано от БТА.
Правилно , 80% от Донбас е руски заедно с хората 5 млн души. Като неэим харесва има бойно поле, там да си доказват военните умения, да си върнат територията заедно с хората, ако могат. Не могат , а и хората не ги искат.
Тези двамата са тандем ТръмПутин. Чичо Дончо е продукт на службите, отглеждан поне 40 години. За това кремъл ще си води воойните на спокойствие поне до края на мандата му. Тръмп просто и само лъже и мами с цел време да мине. Мени си мнението, на думите му не бива да се вярва никак. Всяко реално решение му се шепне на ушенце от кремъл, вероятно от негови много близки хора, които слушкат и си изпълняват ролите, само и само да се къпят в богатство.
Орбан е същия. Словашкия президент също. Нашичките … "видни" политици и те са на същата каишка. Това Радев, това Борисов, това Пеевски, това Копейкин, тези остатъци от столетницата, бастунът Слави и наивния Ивелинчо. Те всичките глозгат същото лaйнянo въже, което ги държи в руска орбита. Войната срещу цивилизацията всъщност се води от Коминтерна, свил се напоследък до руските специални служби. В тази война трябва да започнем да печелим битки, защото иначе скоро ще стъпи ботуша пак на българска земя, много свестни хора ще загубят живота си, а дърважата пак ще потъне в онова комунистическо безвремие в руска орбита.
От публикацията във “Файненшъл таймс" следва, че среща в Будапеща няма да има. Зеленски я е отменил. След като е разяснил на Тръмп, че тази дето я иска Путин няма как да стане и го е убедил да подкрепи спирането на военните действия на настоящите фронтови линии - което Тръмп и направи - то срещата му с Путин става безпредметна. Освен ако разбира се Путин се съгласи да спре военните действия, което той не дава вид, че се готви да направи.
Няма драма. Тръмп казал, Зеленски обяснил, Тръмп се съгласил. А “Файненшъл таймс" разлайва кучетата за да не си мисли Тръмп, че с тарикатлъци на дребно ще постигне какъвто и да било мир само за са си припише заслугата да него.
Реално Русия победи Америка благодарение на Оранжевия идиoт.
И как може да се кръстиш Ози Озбърн като си Йосиф Кобзон???
Стига с тоя Тръмп! Става дума за руския агент Краснов!
Браво на Тръмп.
Напоследък прпгресистите само бой ядат. Навсякъде. Но никой , повтарям НИКОЙ не може да им го набива така зверски , както дон Доня.