Тръмп е разрешил Украйна да получава разузнавателни данни за удари по енергийни обекти в Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разрешил на Украйна да бъдат предоставяни разузнавателни данни с цел нанасяне на удари по енергийни обекти на територията на Русия, съобщии "Уолдстрийт джърнал" (The Wall Street Journal - WSJ), позовавайки се на информирани източници. По думите им, разузнавателната информация за поразяване на нефтопреработвателни заводи, тръбопроводи, електроцентрали и друга инфраструктура трябва да бъде предоставяна от американските разузнавателни служби и Пентагона. Успешното поразяване на такива е удар по продажбата и потреблението на гориво.

Според източниците, Тръмп е издал това разпореждане малко преди да публикува в социалната мрежа Truth Social пост, в който заявява, че Украйна може да спечели войната и да си върне териториите. Те добавят, че Вашингтон е призовал съюзниците от НАТО да окажат на Киев подобна подкрепа.

Освен това, по информация на WSJ, администрацията на Тръмп разглежда възможността за доставяне на "мощно оръжие", което ще позволи на Украйна да поразява повече цели в дълбочина на руска територия. Става дума за далекобойни ракети Tomahawk и Barracuda.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че в Белия дом се обсъжда предоставянето на ракети Tomahawk с обсег до 2 500 км, но Тръмп все още не е одобрил решението. Президентът на Русия Владимир Путин от своя страна подчерта, че използването на западни оръжия с голям обсег за удари по руска територия "ще означава, че страните от НАТО, САЩ и европейските държави воюват с Москва". Според него Украйна не разполага със собствени възможности да извършва такива удари — те са възможни единствено с помощта на Запада.

След срещата си с Тръмп в края на септември, украинският президент Володимир Зеленски отправи предупреждение към "чиновниците в Кремъл", че могат да бъдат поразени с далекобойни американски оръжия. "Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Това им е необходимо. Ако не прекратят войната, ще им потрябват така или иначе", заяви Зеленски.

Украйна вече е отправяла искания към САЩ за ракети Tomahawk. Подобна молба е била включена в секретно приложение към т.нар. "план за победа", който Зеленски представи на президента Джо Байдън миналата година. Киев обаче не получи тези ракети. Според информация на Financial Times, през юли тази година Украйна отново е поискала подобно въоръжение от Вашингтон, но и този път не го е получила.

Досега администрацията на Тръмп не позволяваше на Киев да използва далекобойни ракети, включително ATACMS, за удари по руска територия.