Тръмп готви военен контрол и в Чикаго. Демократите: Злоупотребява с власт

След като американският президент Доналд Тръмп разположи военни във Вашингтон за да се справят с престъпността и бездомните и случаят отиде в съда, същото се задава за Чикаго,

Плановете, които се разработват от няколко седмици, включват няколко възможности, включително мобилизиране на поне няколко хиляди членове на Националната гвардия още през септември, съобщи „Вашингон пост“.

В петък Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността.

Планът му за Чикаго бе обявен за злоупотреба с власт, заяви демократичният губернатор на американския щат Илинойс Джей Би Прицкер.

Няма извънредна ситуация, която да оправдава изпращането на Националната гвардия в Илинойс, и американският президент „се опитва да създаде криза“, заяви в изявление той.

Тръмп вече е разположил около 2000 войници във Вашингтон, където местната власт също се управлява от опозиционни демократи, като част от това, което той представя като борба с престъпността в американските градове.

Кметът на Чикаго Брандън Джонсън отговори на коментарите на Тръмп, като заяви в изявление, че не е получил никаква информация за разполагането на Националната гвардия в Чикаго.

Той заяви, че градската управа има „сериозни опасения“ относно всяко разполагане на войски, като определи подхода на президента като „некоординиран, ненужен и неразумно“.

Джонсън добави, че „незаконното разполагане“ може да „разпали напрежението между жителите и правоприлагащите органи“ и да застраши напредъка, постигнат от града в намаляването на престъпността.

Междувременно министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нареди на персонала на Националната гвардия, патрулиращ по улиците на Вашингтон, да бъде въоръжен, като част от усилията на администрацията на Тръмп срещу това, което те определиха като „извън контрол“ престъпност в града.

Само миналата седмица Пентагонът и армията на САЩ заявиха, че войските, участващи в разполагането – които сега наброяват приблизително 2000 души – няма да носят оръжие.

Въпреки че администрацията на Тръмп приветства мисията, анкетите показват, че тя е силно непопулярна сред много жители на твърдо демократичния Вашингтон.

В изявление Пентагонът заяви, че войските на Националната гвардия „скоро ще бъдат на мисия с оръжията, издадени от службата им, в съответствие с тяхната мисия и обучение“.

Не е ясно дали решението за въоръжаване на войските ще означава, че мисията им във Вашингтон се променя.

Досега войските не са участвали в правоохранителни операции - които са били провеждани от местна полиция и служители от различни федерални агенции - и вместо това са били разположени близо до местни забележителности, включително Националния мол и Юниън Стейшън, основният транспортен възел за пътнически железопътен транспорт в столицата.

Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър досега не е коментирала решението. Но преди ден Тръмп каза, че тя "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста,

Говорейки в Овалния кабинет на Белия дом в петък, Тръмп заяви, че мисията е донесла „пълна безопасност“ на Вашингтон - и че мисията може да бъде разширена до Чикаго - град, където ръководството понякога се е оказвало в противоречие с администрацията на Тръмп.

„В окръг Колумбия беше адска дупка“, каза той по-рано в петък, ден след като посети някои от разположените войски. „Но сега е безопасно.“

Очаква се до 1700 национални гвардейци да се мобилизират в 19 щата през следващите седмици, съобщават американските медии. От щатите, които очакват присъствие на Националната гвардия, Тексас ще има най-много войски.

Съобщава се, че гвардейците ще подкрепят усилията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) и ще служат като видим възпиращ фактор.

Въпреки че обяви мисията във Вашингтон за успешна, Тръмп заяви, че обмисля обявяването на национално извънредно положение, след като изтече 30-дневният срок за разполагане на войските.

„Ако мисля, че сме в добра форма тук, това е едно. Но ако не мисля, просто ще кажа, че е национално извънредно положение“, каза той. „Ако имам национално извънредно положение, мога да държа войските тук колкото си искам.“

Няколко щата, водени от републиканците, включително Южна Каролина и Западна Вирджиния, също допринесоха със сили за репресиите.

Освен това Тръмп заяви, че ще поиска от Конгреса 2 милиарда долара, за да помогне за разкрасяването на града. По-рано тази година контролираният от републиканците Конгрес прие законодателство, което доведе до намаляване на бюджета на Вашингтон с общо 1,1 милиарда долара.

В публикация в X в петък сутринта главният прокурор Пам Бонди заяви, че операцията досега е довела до над 700 ареста - включително 40 в четвъртък - и е конфискувала 91 незаконни огнестрелни оръжия.

Местните власти поставиха под въпрос необходимостта от федерална намеса в града, като кметът Баузър посочи „огромен спад в престъпността“, за който тя твърди, че е на „30-годишно най-ниско ниво на насилствени престъпления“.

Проучване, проведено от Washington Post и Schar School, публикувано по-рано тази седмица, установи, че разполагането на войски е силно непопулярно сред жителите на града, като почти 80% казват, че са против както разполагането на федерални служители и Националната гвардия, така и поемането на контрола над Столичното полицейско управление.