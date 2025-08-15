Тръмп: Готвя мита за полупроводниците, може да стигнат до 300%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през следващите няколко седмици ще обяви мита върху вноса на полупроводници, като част от разширяването на своята програма за обмитяване на вноса в различни сектори.
"Ще определя митата за чипове и полупроводници," каза той пред репортери в петък Тръмп. Президентът на САЩ вече намекна, че може да наложи мита върху вноса на чипове на ниво около 100%. В петък той спомена още по-висока цифра.
"Ще има ставка, която ще бъде 200%-300%," каза той.
Президентът също така обеща митата върху вноса на фармацевтични продукти в близко бъдеще.
Междувременно тарифите започват да се отразяват значително в икономическите данни за първи път. Инфлацията на едро скочи през юли, отбелязвайки най-бързия си темп за последните около три години, което изненада пазарните наблюдатели.
Досега данните за инфлацията показваха слабо въздействие, откакто Тръмп започна да въвежда мащабни тарифи през пролетта. Но с по-нататъшното укрепване на тарифите в американската икономика, икономистите очакват повече данни да се съобразят с този седмичен доклад за индекса на цените на производителите — вероятно най-вече в следващия месец с Индекса на потребителските цени.
Засега фондовите пазари не са засегнати. Американските борсови индекси достигнаха рекордни нива тази седмица, докато светът се адаптира. Новите данни тази седмица също показаха, че тарифите са донесли милиарди приходи, въпреки че икономистите отбелязват, че част от тези приходи вече идват под формата на повишаване на цените за потребителите.
На фронта на преговорите, Тръмп подписа изпълнителна заповед, удължаваща примирието за тарифите между САЩ и Китай за още 90 дни, като преговорите по търговията се отлагат за ноември. Според Bloomberg средните тарифни ставки на САЩ върху китайските стоки в момента са около 55%.
По-рано този месец Тръмп обяви "реципрочни" тарифи върху десетки търговски партньори на САЩ.
Следващите преговори, които трябва да се наблюдават, са с Канада, Мексико и Китай през идните месеци.
Тарифите също са изправени пред правна несигурност. Множество предизвикателства срещу тарифите на Тръмп са в процес на разглеждане във федералните съдилища на САЩ. Най-голямо внимание привлича делото, разгледано от апелативен съд през юли. Съдът може да отмени или потвърди тарифите по всяко време.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
"Тази година за полупроводници, догодина за цели проводници"... /бай Тодор Живков/
На тоя комплексар е децата му разбраха тактиката. Първо плаши всички и после извива ръцете да намалят митат, за да чустват изнудваните че са направили добра сделка. Няма да свърши добре тоя клоун - я в затвора, я гръмнат, я самоубил се.
Как какви мита на целите проводници - 600%!
Той май не си и представя какво го чака в пандиза ... след не много време !
Ужаст! Представям си какви мита ще наложи на целите проводници!