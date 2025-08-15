Тръмп: Готвя мита за полупроводниците, може да стигнат до 300%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през следващите няколко седмици ще обяви мита върху вноса на полупроводници, като част от разширяването на своята програма за обмитяване на вноса в различни сектори.

"Ще определя митата за чипове и полупроводници," каза той пред репортери в петък Тръмп. Президентът на САЩ вече намекна, че може да наложи мита върху вноса на чипове на ниво около 100%. В петък той спомена още по-висока цифра.

"Ще има ставка, която ще бъде 200%-300%," каза той.

Президентът също така обеща митата върху вноса на фармацевтични продукти в близко бъдеще.

Междувременно тарифите започват да се отразяват значително в икономическите данни за първи път. Инфлацията на едро скочи през юли, отбелязвайки най-бързия си темп за последните около три години, което изненада пазарните наблюдатели.

Досега данните за инфлацията показваха слабо въздействие, откакто Тръмп започна да въвежда мащабни тарифи през пролетта. Но с по-нататъшното укрепване на тарифите в американската икономика, икономистите очакват повече данни да се съобразят с този седмичен доклад за индекса на цените на производителите — вероятно най-вече в следващия месец с Индекса на потребителските цени.

Засега фондовите пазари не са засегнати. Американските борсови индекси достигнаха рекордни нива тази седмица, докато светът се адаптира. Новите данни тази седмица също показаха, че тарифите са донесли милиарди приходи, въпреки че икономистите отбелязват, че част от тези приходи вече идват под формата на повишаване на цените за потребителите.

На фронта на преговорите, Тръмп подписа изпълнителна заповед, удължаваща примирието за тарифите между САЩ и Китай за още 90 дни, като преговорите по търговията се отлагат за ноември. Според Bloomberg средните тарифни ставки на САЩ върху китайските стоки в момента са около 55%.

По-рано този месец Тръмп обяви "реципрочни" тарифи върху десетки търговски партньори на САЩ.

Следващите преговори, които трябва да се наблюдават, са с Канада, Мексико и Китай през идните месеци.

Тарифите също са изправени пред правна несигурност. Множество предизвикателства срещу тарифите на Тръмп са в процес на разглеждане във федералните съдилища на САЩ. Най-голямо внимание привлича делото, разгледано от апелативен съд през юли. Съдът може да отмени или потвърди тарифите по всяко време.