Тръмп и другите посредници подписаха декларация за войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и другите посредници подписаха документа за прекратяването на огъня между Израел и „Хамас“ в ивицата Газа на церемония в Египет, предаде ДПА.

Тръмп и лидерите на Египет, Катар и Турция подписаха съвместна декларация в курортния град Шарм ел Шейх, целта на която според египетската страна е да бъде консолидирано прекратяването на огъня.

Срещата на върха има за цел да ознаменува края на войната в ивицата Газа.

Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха заедно на една маса, за да подпишат документа. Зад тях бяха други световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула Втори.

Документът съдържа редица правила и регулации и е много изчерпателен, заяви Тръмп. Точното му съдържание обаче засега не бе разкрито, отбелязва Ройтерс.

„Вие сте единственият, способен да постигне мир в региона“, заяви Ас Сиси по време на среща с Тръмп малко преди подписването. Той също така поиска Тръмп да окаже подкрепа за планираната конференция за възстановяването на ивицата Газа, която Египет иска да домакинства заедно с Германия.

Според египетски източници се очаква конференцията да се състои през ноември в Кайро. Към момента обаче не е определена конкретна дата.

Тръмп се срещна с палестинския президент Махмуд Абас на среща на върха за Газа, като двамата се ръкуваха за първи път от осем години, предаде Франс прес.

Тръмп и Абас разговаряха няколко секунди, преди американският лидер да го хване за ръка и след това да покаже палец нагоре към камерите на срещата на върха в Шарм ел Шейх.

Френският президент Еманюел Макрон придружи Абас до подиума, за да се срещне с Тръмп.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Преди това президентът на Египет взе участие в разговори на високо ниво в кулоарите на срещата на върха в Шарм ел Шейх, която събра йорданския крал, френския и турския президент, катарския емир, германския канцлер, италианския, британския и канадския премиер, както и саудитския външен министър, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

Говорителят на президента Мохамед еш Шенауи заяви, че срещата е свикана, за да бъдат координирани действията между участващите страни по отношение на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, включително усилията, свързани с възстановяването на ивицата и хуманитарната помощ.

Сиси подчерта важността на свикването на Конференцията за възстановяване на Газа в Кайро през ноември 2025 г. и че трябва да се използва инерцията, генерирана от срещата в Шарм ел Шейх.

Президентът също така подчерта необходимостта европейските страни да съдействат за прилагането на споразумението като насърчават страните по спогодбата да спазват договорките. Той също така отбеляза, че Египет и Йордания обучават служители на палестинската полиция и призова европейските партньори да подкрепят тези усилия.

Говорителят добави, че лидерите са подчертали важността на осигуряването на достатъчно хуманитарна помощ за Газа, помощ за разчистването на отломките и създаването на механизъм за координация между страните, участващи в срещата, за да се постигне съгласие по конкретни стъпки за постигане на определените цели.

Отвъд рамките на разговорите, египетският президент заяви, че споразумението „затваря болезнена глава в човешката история и слага началото на нова ера на мир и стабилност“ за Близкия изток.

Сиси заяви, че това е „исторически ден“ за мир, който подготвя почвата за решение с две държави.

Междувременно израелската служба за управление на затворите заяви, че е освободила близо 2000 затворници, предимно палестинци, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, предаде Франс прес.

В изявление на Службата се казва, че „1968 терористи са били прехвърлени от няколко затвора в цялата страна в затворите „Офер“ и „Кциот“.

„След приключване на необходимите процедури в затворите и одобрението на политическите власти, всички терористи са били освободени, като тези от затвора „Офер“ потеглят към Западния бряг и Източен Йерусалим, а тези от затвора „Кциот“ – към Керем Шалом“, добавиха властите, визирайки един от пропускателните пунктове по границата с ивицата Газа.

"Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."

1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.