Тръмп и финансовият министър Бесънт са уверени в постигането на търговска сделка с Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение с китайския президент Си Цзинпин, с когото се очаква да се срещне следващата седмица. Изявлението му дойде след приключването на двудневни дискусии между висши икономически представители на двете страни, целящи деескалация на търговската война, предаде Ройтерс.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговският представител Джеймисън Гриър се срещнаха в Куала Лумпур с китайския вицепремиер Хъ Лифън, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, както и с главния търговски преговарящ Ли Чънган. Разговорите се проведоха в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и представляваха петия кръг от лични дискусии между двете делегации от май насам. По-рано днес Гриър заяви, че търговските преговори напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор.

Финансовият министър Скот Бесънт определи търговските преговори между САЩ и Китай като "конструктивни", което, по думите му, проправя пътя за срещата между президента Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, планирана за четвъртък. "Мисля, че имаме много успешна рамка за дискусиите между лидерите в четвъртък", заяви Бесънт след приключването на разговорите в столицата на Малайзия.

Дискусиите бяха насочени към намаляване на напрежението между двете страни и полагане на основите за по-нататъшни преговори на предстоящата среща между Тръмп и Си — първата лична среща между двамата от началото на втория мандат на американския президент.

Президентът Тръмп пристигна в Малайзия в неделя за срещата на върха на АСЕАН, която е първата спирка от петдневната му обиколка в Азия. Очаква се обиколката да завърши с лична среща със Си Цзинпин в Южна Корея на 30 октомври. "Мисля, че ще сключим сделка с Китай", заяви Тръмп след разговорите, като намекна и за бъдещи срещи с китайския президент: "Договорихме се да се срещнем. Ще се срещнем с тях по-късно в Китай и ще се срещнем в САЩ – или във Вашингтон, или в Мар-а-Лаго".

И двете страни се стремят да избегнат ескалация на търговската война, след като президентът Тръмп заплаши с нови 100-процентни мита върху китайски стоки и други търговски ограничения от 1 ноември, в отговор на значително разширения контрол на Китай върху износа на редкоземни магнити и минерали.

Пекин и Вашингтон отмениха по-голямата част от взаимно наложените трицифрени мита върху стоки в рамките на търговското примирие, което трябва да изтече на 10 ноември. Бесънт заяви, че примирието може да бъде удължено по решение на президента, като това би било второто му продължаване след подписването му през май.

Финансовият министър допълни, че двете страни са провели "много съществени преговори", включващи теми като търговията, контрола върху износа на редкоземни метали, фентанила, платформата "ТикТок" (TikTok) и цялостните отношения между двете държави.

Докато Белият дом официално потвърди дългоочакваните разговори между Тръмп и Си, Пекин все още не е направил официално изявление. Сред очакваните теми на срещата са китайските покупки на американска соя, въпросът за Тайван, който Китай разглежда като своя територия, както и освобождаването на хвърления в затвора хонконгски медиен магнат Джими Лай – основател на вече несъществуващия продемократичен вестник "Епъл Дейли".

Тръмп заяви още, че ще търси съдействието на Китай и по отношение на отношенията на Вашингтон с Русия, докато войната в Украйна навлиза в четвъртата си година.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта, че Съединените щати няма да направят отстъпки по въпроса за Тайван в замяна на търговски ползи с Китай.

Напрежението между двете най-големи икономики в света се изостри през последните седмици, тъй като постигнатото по-рано търговско примирие не успя да предотврати нови взаимни санкции и ограничения. Последният кръг от разговори вероятно ще бъде фокусиран върху новите китайски ограничения върху износа на редкоземни метали, довели до недостиг на световния пазар.

Според Ройтерс тази ситуация е подтикнала администрацията на Тръмп да обмисли блокиране на износа на американски софтуерни продукти за Китай – от лаптопи до реактивни двигатели. Ден преди началото на преговорите САЩ започнаха ново митническо разследване на "очевидния провал" на Китай да спазва търговското споразумение от първата фаза, подписано през 2020 г.

Новата проверка за нелоялни търговски практики засилва инструментариума на администрацията на Тръмп в отношенията с Пекин. Въпреки позитивния тон на изявленията, анализатори предупреждават, че всяко потенциално споразумение между двете най-големи икономики в света, с годишен стокообмен от над 660 милиарда долара, остава крехко и подложено на силен политически натиск.