Тръмп и Нетаняху се разбраха за нов план за Газа и предупредиха "Хамас" да го приеме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Израел и други страни са "много близо" до постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс.

Тръмп, който се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом, каза още, че споразумението ще включва арабските страни и трябва да допринесе за постигането на по-широк мир в Близкия изток.

Белият дом обяви малко преди това мирен план за ивицата Газа, който предлага прекратяване на конфликта между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", както и връщането на всички заложници в рамките на 72 часа след публичното приемане на споразумението от страна на Израел, отбелязва Ройтерс.

Ако и двете страни се съгласят с предложението, "войната ще приключи незабавно", се казва в плана. Израелските сили ще се оттеглят до договорените линии, за да се подготвят за освобождаването на заложниците. След като всички заложници бъдат исвободени, Израел ще пусне на свобода 250 палестинци, излежаващи доживотни присъди в израелски затвори, както и 1700 жители на ивицата Газа, които бяха задържани след началото на конфликта на 7 октомври 2023 г., се посочва в плана. В зонат на конфликта ще бъде изпратена помощ.

На пресконференция след срещата си с президента на САЩ в Белия дом израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че подкрепя мирното предложение на Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

"Подкрепям вашия план за прекратяване на войната в Газа, с който се постигат военните ни цели. Той ще върне на Израел всички наши заложници, ще унищожи военните способности на "Хамас", ще сложи край на политическото му управление и ще гарантира, че ивицата Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел", каза Нетаняху.

Висш служител на Хамас заяви пред БиБиСи, че групата не е видяла 20-точковия мирен план, публикуван от Белия дом.

Тръмп казва, че Нетаняху ще има подкрепата на САЩ, за да „направи каквото трябва“, за да „унищожи“ Хамас, ако групата не се съгласи с плана.

Ако Хамас отхвърли плана или не го изпълни, Нетаняху казва, че Израел „ще довърши работата“.

Планът предвижда, че Хамас няма да има никаква роля в управлението на Газа и оставя вратата отворена за евентуална палестинска държава.

Той включва и „съвет за мир“, който да наблюдава изпълнението на предложението, начело с Тръмп, който казва, че бившият британски премиер Тони Блеър също иска да участва.

Нетаняху може да се опита да продаде този план в Израел не като свършена сделка, а като тест за Хамас, смята БиБиСи=

Преди това Нетаняху обеща в телефонен разговор с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, в който участва и американският президент Доналд Тръмп, никога повече да не атакува Катар, съобщи в изявление катарското външно министерство, предаде Ройтерс.

Израелският лидер също така се извини на катарското правителство за атаката срещу ръководството на палестинското ислямистко движение "Хамас" в Катар, отбелязаха днес израелски медии, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

"Канал 12" на израелската телевизия предаде, че Нетаняху се е извинил за нарушаването на суверенитета на Катар в телефонния разговор с катарския премиер, който изпълнява функциите и на външен министър.

В същото време Нетаняху е изразил съжаление за смъртта на катарски служител по сигурността по време на атаката.

Израелският новинарски сайт ynet също информира за телефонния разговор на Нетаняху с катарския премиер по време на срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон.

Говорител на Нетаняху не е отговорил още на искането на ДПА за коментар.

Преди около три седмици Израел предприе първа по рода си атака в Катар, насочена срещу лидерите на "Хамас" там.

Катар е важен съюзник на САЩ в района на Персийския залив. Емирството посредничи в конфликта в ивицата Газа заедно с Египет и САЩ.

Доха осъди остро атаката на Израел, като критики имаше и от американското правителство.