Тръмп и Путин готвят обща пресконференция след срещата, ясен е началният й час

Американският президент Доналд Тръмп и руският държавен глава Владимир Путин подготвят съвместна пресконференция по време на срещата си в Аляска в петък. Преди това двамата ще разговарят лично, придружени от преводачи, а след това предстоят и разговори между двете делегации, предаде Ройтерс, позовавайки се изявление на съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.
По думите му началният час на срещата ще бъде в 11:30, (т.е 22:30 българско време). Основните акценти от дневния ред на срещата ще бъдат "разрешаването на украинската криза, "осигуряването на мира и сигурността, както и актуални и най-наболели международни и регионални въпроси".
Очаква се в руската делегация да бъдат външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов, както специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
Срещата ще започне с разговор между Путин и Тръмп с участието на преводачи, а след това ще се проведат разговори между двете делегации. Според Ушаков, руската делегация ще излети от Анкоридж "веднага след края на преговорите".
Руската делегация вече лети към Аляска
Според украински медии и приложението Flightradar руски държавен самолет “Ил-96-300” с номер RA-96023 е излетял от Москва в посока Анкоридж, Аляска около 08:00 тази сутрин. Предполага се, че на борда е руската делегацията, която ще участва в преговорите.
Самолетът се насочва към базата на ВС на САЩ "Елмендорф-Ричардсън", където според американски медии ще се проведе срещата между Тръмп и Путин.
Путин приветства усилията на САЩ
Руският президент Владимир Путин похвали усилията на администрацията на САЩ за разрешаване на конфликта в Украйна, и изрази надежда, че двете могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.
В четвъртък Путин е разговарял в Кремъл с високопоставени военни и граждански представители и ги е информирал за хода на преговорите със САЩ относно Украйна, както и за двустранните разговори с Киев.
"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", каза той, цитиран от БТА.
По думите му разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло. Според него това може да се случи, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от преговорите.
САЩ временно отменят санкции
Министерството на финансите на САЩ временно отмени част от санкциите срещу Русия, за да се олесни провеждането на планираната за петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерството на финансите обяви, че освобождаването включва трансакции, които "обичайно са необходими за организирането на срещата в Аляска.
От началото на руската война в Украйна Вашингтон наложи редица санкции на руски длъжностни лица и компании. Те обаче биха могли да възпрепятстват пътуването до Аляска на участниците в преговорите. Временната пауза ще продължи до 20 август.
Срещата между двамата държавни лидери в петък може да се окаже ключове за прекратяването на войната в Украйна. В сряда европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски проведоха видеоразговор с Тръмп, след което очертаха своите червени линии в преговорите и изразиха надежда, че САЩ ще защитят украинските интереси.
Самият Тръмп обяви малко след това, че ако двустранната среща мине добре, може съвсем скоро след това да има тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски. Той обаче не пропусна да отбележи, че последиците за Русия при несъгласие да прекрати войната ще бъдат "изключително тежки".
