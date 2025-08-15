Тръмп и Путин започнаха преговори след топли поздрави на летището в Аляска

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин пристигнаха в Анкъридж за планираната среща между двамата, на която ще се обсъди прекратяването на огъня в Украйна. Двамата слязоха едновременно от самолетите, ръкуваха се и преминаха по червения килим усмихнати, разговаряйки и позирайки за пред журналистите, преди да се снимат на специалния подиум. Репортерите подвикнаха въпрос към Путин дали ще се съгласи на примирие, а към Тръмп - какво ще е посланието му към Путин.
"Може и да си тръгна"
"Не знам дали ще бъде днес, но няма да съм доволен, ако не е днес", каза той.
"Това няма общо с Европа", добави той. "Европа не ми казва какво да правя, но те ще бъдат включени в процеса, очевидно, както и Зеленски", заяви още американският президент.
Той казва, че САЩ не харчат пари за войната в Украйна, а печелят пари - получават "големи, красиви чекове" от НАТО за доставка на оръжия. "Но това не ме интересува", заяви още Тръмп и декларира: "Аз съм в това, за да спра убийствата". В същото време обаче украинският президент Володимир Зеленски обяви, че настъплението на Русия в Украйна продължава дори в навечерието на срещата.
Тръмп каза също така, че ако срещата с Путин "не върви добре", той ще си тръгне, предаде Ройтерс.
Планирано е двамата да разговарят във военната база "Елмендорф-Ричардсън" град Анкъридж, в американския щат Аляска, която е насрочена за 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Тръмп лично ще посрещне Путин на летището в Анкъридж.
Руският президент отлетяя за Аляска от отдалечения пристанищен град Магадан, където преди това е посетил редица промишлени обекти.
След двустранната среща на двамата държавни лидери ще има и разговор между двете делегации, като е възможно при добър развой на разговорите, двамата президенти да дадат съвместна пресконференция.
Основната тема на разговорите ще е войната в Украйна. В руската делегация ще се включат въшният министър Сергей Лавров, военният Андрей Белоусов, както специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.
В американската делегация са държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт и министърът на търговията Хауърд Лутник, както и специалният пратеник Стив Уиткоф. В екипа е също прес аташето Каролайн Лийвит и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф.
В сряда Тръмп коментира, че ако тази среща мине добре, може да се организира следваща, но този път и с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Американският президент заплаши с нови санкции, ако Русия не прекрати огъня. По-рано в петък той потвърди позициите си и каза, че „не преговаря за Украйна, а за да ѝ осигури място на масата за преговори“.
Европейските лидери изразиха надежда след видеоразговра с Тръмп в сряда, че той би могъл да защити украинските интереси в Аляска.
Часове преди срещата германският канцлер Фридрих Мерц призова Путин да се отнесе сериозно към предстоящите разговори.
"Очакваме президентът Путин да се отнесе сериозно към предложението на президента Тръмп за преговори и след срещата в Аляска да започне да преговаря с Украйна без предварителни условия", каза той в изявление.
Повече от три години след нахлуването на руските сили в Украйна Москва сега има възможност да се споразумее за спиране на огъня и за прекратяване на военните действия, заяви още Мерц.
Канцлерът подчерта още, че Украйна трябва да участва в потенциална последваща среща, на която да бъде договорено спиране на огъня. Мерц е категоричен, че решаването на териториални въпроси не може да стане без съгласието на Украйна.
