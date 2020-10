Тръмп и съпругата му са с коронавирус, президентът има "леки симптоми"

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е дал положителна проба за коронавирус след направен тест. Съпругата му Мелания също е заразена.

"Ще започнем карантинния процес незабавно и ще преминем през това заедно", написа Тръмп в туитър.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

По-рано президентът обяви, че ще се постави под карантина, след като негова близка съветничка е дала положителна проба за коронавирус. Става дума за 31-годишната Хоуп Хикс, бивш директор по комуникациите в Белия дом. Тя е сред най-близките съветници на Трънп и често пътува с него. Хикс е била на борда на правителствения самолет, с който Тръмп пътува за първия си дебат с Джо Байдън в Кливланд във вторник.

"Хоуп Хикс, която работи толкова упорито без дори малко почивка, даде положителна проба за Covid-19. Ужасно! Първата дама и аз чакахме резултати от тестовете си. Междувременно започваме карантинния процес", написа Тръмп в туитър.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Президентът проявява леки симптоми на новия коронавирус, включително "симптоми, подобни на настинка", съобщи в. "Ню Йорк таймс", цитирайки два източника. Вчера президентът е присъствал на събитие за набиране на средства с поддръжници в Ню Джърси, където изглеждал "летаргичен", твърди вестникът, според който Белият дом обмисля възможно обръщение към нацията или изявление на видеозапис.

Американският президент проявява леки симптоми на КОВИД-19, потвърди днес източник от Белия дом, цитиран от Асошиейтед прес. Очаква се президентът да продължи да изпълнява безпроблемно своите задължения, докато трае процесът на възстановяване от заразата, заяви лекарят на Белия дом.

Дъщерята на Доналд Тръмп Иванка и съпругът ѝ Джаред Къшнър са дали отрицателни проби за коронавируса. Синът на Доналд и Мелания Тръмп - Барън, на 14 години, също е дал отрицателен тест, допълва Ройтерс.

Всички срещи на президента Тръмп за днес са отменени, показва редактираният график на Белия дом.

Тръмп ще участва само в телефонни конферентни разговори, посветени на оказването на помощ на хора от третата възраст по време на пандемията. Отменени са 14 мероприятия на президента за днес, включително предизборен митинг в Санфорд, щата Флорида.

За последно Тръмп беше видян от репортери да се връща в Белия дом снощи и тогава изглеждаше здрав.

Тръмп е на 74 години, което го поставя под по-висок риск от усложнения от вируса, който до момента е взел над 200 000 жертви в САЩ, отбелязва АП.

Тръмп редовно е тестван за Covid-19. Той редовно обикаля страната през последните седмици на митинги с участието на хиляди души въпреки предупрежденията на здравни експерти да не организира масови прояви.

Тръмп е остро критикуван за подхода си към пандемията от новия коронавирус, от който са починали над 200 000 души в САЩ. Президентът пък хвали мерките си за справяне с кризата, отбелязва Ройтерс.

Тръмп е сред световните лидери, които дълго пренебрегваха опасността от заразяване. Месеци наред той отказваше да носи маска.

Рискови фактори излагат Тръмп на опасност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изложен на повишен риск да развие тежка форма на КОВИД-19 поради пола, възрастта и теглото си, предаде Ройтерс, като се позовава на оценка на здравни експерти.

Според тях има около 4 на сто шанс заболяването на президента на САЩ да доведе до фатален изход. Вероятността обаче не подлежи на точна оценка, защото се влияе от различни фактори като физическо състояние, физическа активност и наличие на други здравословни проблеми. Всичко това може да окаже значително влияние на развитието на болестта.

Според публикуван през юли работен документ на американската неправителствена организация Национален отдел по икономически изследвания лица от 70 до 79 години са изложени на 4,6 на сто риск от фатален изход при заразяване с КОВИД-19. Дейвид Шпигелхалтер, преподавател по оценка на риска и експерт по статистика в Университета Кеймбридж заяви, че по време на пика на пандемията във Великобритания тази година рискът от фатален изход за 74-годишен бял мъж, заразен с коронавируса, е бил между 3 и 4 на сто.

Майкъл Хед от университета на Саутхемптън обаче посочи, че президентът на САЩ е с наднормено тегло, което повишава риска от усложнения. Според данни, съобщени през юни от лекаря на Белия дом, индексът на телесното тегло на Тръмп е много над нормата, което увеличава три пъти опасността от необходимост от болнично лечение.

Тръмп е висок 1,90 м и тежи 110 кг, което означава, че индексът на телесното му тегло е 30,5, напомня Франс прес. Индекс от 30 до 35 се равнява на умерено затлъстяване. Дори при иначе здрави лица на възраст между 65 и 74 години рискът от фатален изход е 90 пъти по-висок, отколкото при пациенти на възраст 18-29 години.

Навид Сатар, преподавател по метаболитна медицина в университета на Глазгоу обаче отбелязва, че няма информация Тръмп да страда от хронични болести. Той е умерено активен физически, като играе голф и се разхожда.

Освен това данните не отчитат, че президентът на САЩ вероятно ще получи най-добрите възможни медицински грижи. Той обаче не бива да бъде лекуван по начин, различаващ се от стандартния протокол, защото тогава опасността от грешки нараства, отбелязва Бхарат Панхания, старши клиничен преподавател в медицинския факултет на Британския университет в Екзитър.

Тръмп е поредният световен лидер, заразил се с коронавирус

Новият коронавирус, който се разпространи по целия свят тази година, заразявайки хора от всички обществени слоеве, като не подмина и редица лидери на държави, отбелязва ДПА и съставя списък с някои световни лидери, които досега са преборили причиняваното от новия коронавирус заболяване.

Князът на Монако, 62-годишният Албер Втори, даде положителна проба за коронавируса през март и бързо се самоизолира, като призова "жителите на (княжеството) да спазват ограничителните мерки и да сведат контактите си с други хора до минимум".

Не стига, че преговорите за Брекзит бяха съпътствани с достатъчно проблеми тази година, но и бяха прекъснати за няколко седмици през март, когато главният преговарящ на Европейския съюз, 69-годишният Мишел Барние, се зарази с вируса. Той се върна на работа след няколко седмици.

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони бе приет в болница миналия месец с коронавирус. Наскоро той отпразнува 84-ия си рожден ден в изолация.

Бразилският президент Жаир Болсонаро, на 65 години, се върна на работа през юли, ръкувайки се с граждани, по-малко от шест дни след като обяви, че е оздравял след заразяване с коронавируса. Известен със скептичното си отношение към заболяването, често сравнявайки го с обикновен грип, той успя да остане незасегнат от вируса дълги месеци, дори след като болестта застигна много от членовете на неговото правителство.

Британският престолонаследник, 71-годишният принц Чарлз, обяви на 25 март, че се е заразил с коронавируса, но неговият лекар му разреши да излезе от карантина по-малко от седмица по-късно. Кралският двор не пожела да уточни дали принцът е бил болен.

Президентът на Хондурас, 51-годишният Хуан Орландо Ернандес, бе приет в болница с Ковид-19. Негов говорител използва случая, за да предаде послание от държавния глава, призовавал гражданите да търсят навреме медицинска помощ при симптоми на заболяването.

През август премиерът на Косово, 44-годишният Авдулах Хоти, съобщи, че е дал положителна проба за коронавирус, но не разкри, дали е има симптоми.

Британският премиер, 56-годишният Борис Джонсън, изглежда пребори най-тежкия случай на Ковид-19 сред лидерите на страните досега, след като през април като бе приет в болница и поставен на апарат за обдишване.

Въпреки че официално сдаде поста, бившият казахстански президент Нурсултан Назарбаев, на 80 години, запазва значителна власт, което означава, че нервите са били изопнати, когато той се зарази с коронавируса през юни. "Няма причина за безпокойство", съобщиха тогава от канцеларията му.

Досега не е доказана връзка с коронавирус, но много се спекулира, че бившият президент на Бурунди, 55-годишният Пиер Нкурунзиза, който почина през юни, е станал жертва на Ковид-19. Официално оповестената причина за смъртта му е сърдечен удар.