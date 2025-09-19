Тръмп иска да се отнемат лицензите на телевизии, които го критикуват

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че телевизии, които го критикуват, трябва да се разделят с лицензите. Коментарът бе направен дни след като едно от най-гледаните вечерни предавания в САЩ - "Шоуто на Джими Кимъл" бе свалено от ефир. Причината са коментари на водещия по темата с убийството на Чарли Кърк, виден представител на MAGA движението, който бе застрелян в Юта.
В понеделник Кимъл каза: "Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това".
Още по темата:
Малко след това щатската комисия по комуникациите (FCC) заплаши телевизия ABC с действия. Медията отвърна със сваляне на предаването от ефира за неопределен период от време.
В четвъртък, на връщане от визитата си във Великобритания, Тръмп коментира, че действията на комисията са били правилни. И се впусна в тирада как някои телевизии говорели само негативно за него.
"Прочетох някъде, че 97% от отразяването им е негативно. И въпреки това спечелих с лекота в седем колебаещи се щати на последните избори. Те казват само негативни неща за мен, но си имат лицензи. Мисля, че лицензите им трябва да бъдат отнети", заяви президентът.
Малко по-рано председателят на FCC Брендан Кар заяви, че случат с Кимъл няма да е последният. По думите му комисията ще продължи "да търси отговорност в името на обществения интерес".
"И ако на тях не им харесва, могат просто да се откажат от лиценза си", коментира той.
Още по темата:
Кимъл не е първият критики на Тръмп, който е заплашен от сваляне от национален ефир. През юли се разбра, че шоуто на Стивън Колбер, също известен с ярки позиции срещу президента, ще спре излъчване от догодина. От телевизия CBS обявиха, че няма да търсят друг водещ. Колбер е начело на предаването от 2015 г. Преди това водещ бе Дейвид Летърман.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Всъщност пак им дишаме прахта, но при отклонено докрай в другата посока махало
Началото на края…
Ха-ха... Докато се чудим "Как да ги стигнем американците", американците ни настигнаха...