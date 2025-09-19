Тръмп иска да се отнемат лицензите на телевизии, които го критикуват

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че телевизии, които го критикуват, трябва да се разделят с лицензите. Коментарът бе направен дни след като едно от най-гледаните вечерни предавания в САЩ - "Шоуто на Джими Кимъл" бе свалено от ефир. Причината са коментари на водещия по темата с убийството на Чарли Кърк, виден представител на MAGA движението, който бе застрелян в Юта.

В понеделник Кимъл каза: "Бандата MAGA отчаяно се опитва да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически дивиденти от това".

Малко след това щатската комисия по комуникациите (FCC) заплаши телевизия ABC с действия. Медията отвърна със сваляне на предаването от ефира за неопределен период от време.

В четвъртък, на връщане от визитата си във Великобритания, Тръмп коментира, че действията на комисията са били правилни. И се впусна в тирада как някои телевизии говорели само негативно за него.

"Прочетох някъде, че 97% от отразяването им е негативно. И въпреки това спечелих с лекота в седем колебаещи се щати на последните избори. Те казват само негативни неща за мен, но си имат лицензи. Мисля, че лицензите им трябва да бъдат отнети", заяви президентът.

Малко по-рано председателят на FCC Брендан Кар заяви, че случат с Кимъл няма да е последният. По думите му комисията ще продължи "да търси отговорност в името на обществения интерес".

"И ако на тях не им харесва, могат просто да се откажат от лиценза си", коментира той.

Кимъл не е първият критики на Тръмп, който е заплашен от сваляне от национален ефир. През юли се разбра, че шоуто на Стивън Колбер, също известен с ярки позиции срещу президента, ще спре излъчване от догодина. От телевизия CBS обявиха, че няма да търсят друг водещ. Колбер е начело на предаването от 2015 г. Преди това водещ бе Дейвид Летърман.