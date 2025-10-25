Тръмп иска Китай да му помогне в отношенията с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията с Русия, предаде Ройтерс.
"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет "Еър форс уан".
Тръмп добави, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.
Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс, предаде БТА.
Тръмп посочи, че очаква да се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва по време на обиколката си в Азия, предаде Франс прес.
"Мисля, че ще се срещнем, да", заяви Тръмп пред представители на медиите на борда на президентския самолет.
Освен това преди потеглянето президентът на САЩ заяви, че би искал да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на престоя си в Южна Корея.
"Бих искал, той знае, че отиваме там", заяви Тръмп в Белия дом, когато го попитаха дали подобна среща е възможна. Той добави, че "се разбира много добре с него", въпреки че двамата са се срещали за последно през 2019 г., отбелязва АФП.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
В света няма място за толкова много велики или с мания за величие. Освен ако не говорим за свят на многополюсното величие.
Тези коментари напомнят на новините от ерата Рейгън срещу Горбачов. Китай няма как да стане третият в този формат.
Брей каква стана тя? До вчера Си беше враг номер едно на Тръмп и дъртия го заплашваше, а сега му иска помощ. Само че Си ще го подмине и този път с насмешка, защото е велик.
Може и да му помогне... Китайската медицина е доста напреднала, а пък и жужето води хубав разговор за дълголетието и вечния живот... По-хубавото е друго - вчера Прекрасния замрази всички преговори с Канада, защото ТВ в Онтарио излъчи клип с кадри от промишленост, земеделие и т.н., и в края, стари кадри на Рейгън, който говори за ползата от ниските мита... Има го в нета... Клипът е 1 минута, частта с Рейгън е 3 сек... Дано др. Си му помогне!...