Тръмп иска затвор за горене на американското знаме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска всеки, който гори американското знаме, да получи присъда лишаване от свобода.

"Ако изгориш знамето, получаваш една година затвор, без право на предсрочно освобождаване, без нищо", заяви Тръмп снощи в Белия дом, цитиран от ДПА.

Той каза, че в резултат на това изгарянето на знамена ще спре незабавно.

Тръмп подписа указ, озаглавен "Преследване на изгарянето на американското знаме". Той обаче не включва предложената от президента едногодишна присъда. Вместо това в него се посочва, че в определени случаи преследването трябва да бъде приоритет, предаде БТА.

Американските медии споменават в своите репортажи решение на Върховния съд от края на 80-те години, в което се посочва, че изгарянето на знамена попада в обхвата на свободата на словото, защитена от американската конституция.

Изглежда указът на Тръмп е съобразен с това решение. "Нашето велико американско знаме е най-свещеният и ценен символ на Съединените американски щати, на американската свобода, идентичност и сила", се посочва в указа, като се добавя, че оскверняването на националния флаг е "изключително обидно и провокативно".

Посочено е още, че ако в изгарянето са замесени чужденци, при определени обстоятелства визата им може да бъде отменена.