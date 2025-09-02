Тръмп: Израел изгуби "пълния си контрол" над американския Конгрес

Израел губи популярност сред републиканците в САЩ и вече няма предишното влияние върху Конгреса, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за консервативното издание Daily Caller.
"Ако се върнете двайсет години назад... ще ви кажа, че Израел имаше най-силното лоби в Конгреса от всички, които съм виждал някога – от всички компании, корпорации или държави. Израел беше най-силният. Днес вече няма толкова мощно лоби. Това е поразително. Те имаха пълен контрол върху Конгреса, а сега вече не го притежават. Знаете ли, аз съм малко изненадан от това", коментира Тръмп.
Той посочи войната в ивицата Газа като една от причините за загубата на международна подкрепа за Израел:
"Тя вреди на Израел. В това няма никакво съмнение. Възможно е да печелят войната, но не печелят във войната за общественото мнение, разбирате ли, и това им вреди."
Тръмп определи 7 октомври – деня, в който "Хамас" нападна Израел – като "наистина ужасен ден" и припомни, че все още има хора, които отричат Холокоста.
Съединените щати са най-важният съюзник на Израел. През юни американските сили подкрепиха израелска атака срещу Иран, като нанесоха удари по няколко обекта, свързани с иранската ядрена програма.
Според проучване на изследователския център Pew от март, 53% от анкетираните американци имат негативно отношение към Израел – с 11 процентни пункта повече в сравнение с 2022 г., припомня Daily Caller. Сред републиканците под 50 години 50% заявяват отрицателно отношение към Израел (срещу 35% преди три години).
