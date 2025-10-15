Тръмп: Израелските сили могат да възобновят бойните действия "веднага щом кажа", ако Хамас не спазва примирието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че би обмислил да позволи на израелския премиер Бенямин Нетаняху да възобнови военните действия в Газа, ако Хамас откаже да спазва условията на примирието. Той каза пред CNN, че израелските сили могат да се върнат по улиците "веднага щом каже".
Коментарите на Тръмп идват на фона на обвиненията на Израел срещу Хамас, организация, определена като терористична от правителството на САЩ, че не спазва споразумението за предаване на заложници, живи и мъртви, като част от сделката за прекратяване на бойните действия в Газа.
Това предизвика нарастващ гняв в Израел, където властите уведомиха ООН, че очакваните доставки на хуманитарна помощ за Газа ще бъдат намалени или забавени поради малкия брой предадени мъртви заложници.
Засега обаче крехкото примирие се запазва.
