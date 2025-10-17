Тръмп към Путин: Искаш ли да дам няколко хиляди "Томахоук" на Украйна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се договориха в четвъртък да проведат нова среща на върха относно войната в Украйна, което е изненадващо развитие на фона на опасенията на Москва от нова военна помощ на САЩ за Киев.

Тръмп заяви, че двамата може да се срещнат в рамките на следващите две седмици в Будапеща, след повече от двучасов телефонен разговор, който определи като продуктивен. Кремъл потвърди плановете за среща, макар че нито една от страните не обяви конкретна дата.

"През целия си живот съм сключвал сделки", каза Тръмп пред репортери по-късно в Белия дом. "Мисля, че и тази ще стане, надявам се – скоро."

Решението идва в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски се готви да посети Белия дом в петък, за да поиска допълнителна военна помощ, включително американски далекобойни ракети "Томахоук".

В последните дни Белият дом изглеждаше склонен да предостави нова помощ на Зеленски и все по-неудовлетворен от поведението на Путин. Сега заплахата на Тръмп е, че ще даде далекобойни нападателни оръжия на Киев.

В отговор на журналистически въпрос дали Путин се е опита да го разубеди да продава ракети "Томахоук" на Украйна, Тръмп отговори засмян.

"Е, разбира се. Какво мислите, че ще каже, "Моля, продайте "Томахоук?" Ще каже ли: "Моля, продайте им тези "Томахоук", наистина го оценявам?" Аз всъщност казах: "Имаш ли нещо против да дам няколко хиляди "Томахоук" на опозицията ти?" Наистина му казах това – казах го точно по този начин“, каза Тръмп.

“Не му хареса идеята. Наистина не му хареса идеята. Не, казах го по този начин – трябва да си малко по-шеговит понякога. Но не, той не иска "Томахоук" – "Томахоук" е жестоко оръжие, това е жестко, нападателно, невероятно разрушително оръжие. Никой не иска "Томахоук" да бъдат изстрелвани срещу него“, добави Тръмп.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп неведнъж е заплашвал Русия с мерки, само за да ги отложи след разговори с Путин, коментира Ройтерс.

Тръмп се стремеше към примирие преди срещата с Путин в Аляска през август, но не успя да постигне целта си. Според някои анализатори тогава Путин получи предложения за отстъпки от САЩ, без реално да има намерение да прекрати бойните действия.

Планираният тристранен разговор между Путин, Зеленски и Тръмп беше друга цел на Вашингтон по онова време, но така и не се състоя и към момента не се планира такъв формат.

Републиканският президент се представя като миротворец, акцентирайки върху дипломатическите си постижения, включително неотдавнашното примирие и сделка за заложници в Газа. Според него, войната в Украйна – започнала с руската инвазия през 2022 г. – би могла да бъде прекратена по-лесно.

"Путин се опитва да осуети нарастващия натиск срещу Русия“, каза Дан Фрийд, бивш служител на Държавния департамент на САЩ. „Ще видим какво ще стане утре, но изглежда, че шансовете за примирие чрез натиск върху Русия да се отнесе сериозно към процеса, намаляват."

По време на разговора, Путин е казал на Тръмп, че доставката на далекобойни ракети на Украйна би навредила на мирния процес и на отношенията между САЩ и Русия, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Зеленски, който вече беше във Вашингтон, заяви, че решението на Путин да търси разговори показва, че е поставен в отбранителна позиция.

"Вижда се, че Москва бърза да възобнови диалога, веднага щом чуе за Томахоук“, написа той в X.

Изборът на Будапеща за срещата между Тръмп и Путин привлече вниманието. Путин е обект на международна заповед за арест за предполагаеми военни престъпления, което ограничава възможностите му за пътуване.

Отношенията между Украйна и Унгария също са напрегнати. Миналия месец Зеленски обвини Унгария, че нейни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, на което премиерът Виктор Орбан отговори, че „Украйна не е суверенна държава“.

За разлика от повечето лидери на НАТО и ЕС, Орбан поддържа добри отношения с Русия и поставя под въпрос ефективността на западната военна помощ за Киев.

"Планираната среща между американския и руския президент е страхотна новина за миролюбивите хора по света“, написа Орбан в X. "Готови сме!“ По-късно той заяви, че е говорил с Тръмп по телефона и че подготовката за срещата вече е в ход.

Очаква се срещата между Тръмп и Путин да се проведе след разговорите през следващата седмица между делегации, водени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, на все още неопределено място.

В публикация в Truth Social, Тръмп заяви, че ще информира Зеленски за разговорите с Русия по време на срещата им в Овалния кабинет в петък.

Киев и Москва ескалират войната с масирани атаки срещу енергийната инфраструктура, докато конфликтът наближава четвъртата си година. НАТО изпитва трудности в отговора си на серия от руски въздушни нападения.

Украйна настоява за ракети, които да ѝ позволят да поразява цели в Москва и в други големи руски градове.

При последната си атака, Русия изстреля над 300 дрона и 37 ракети срещу инфраструктура в цяла Украйна в нощта срещу четвъртък, съобщи Зеленски. В отговор Киев засили нападенията си срещу руски обекти, включително петролна рафинерия в Саратовска област.

В последните си предупреждения към Русия, Тръмп заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди се е съгласил да спре покупките на руски петрол, а администрацията ще окаже натиск и върху Китай да направи същото. Индия обаче не е потвърдила подобен ангажимент. Индия и Китай са сред най-големите търговски партньори на Русия.