Тръмп каза, че "ще дойдат големи резултати" от срещата му с Путин

Американският президент Доналд Тръмп каза в сряда, че се е разбрал добре с руския президент Владимир Путин на срещата им във Финландия и че "ще дойдат големи резултати", предаде Ройтерс.



"Толкова много хора по високите етажи на разузнаването харесаха моето представяне на пресконференцията в Хелзинки. С Путин обсъдихме множество важни теми на нашата среща преди това. Ние се разбрахме добре, а това наистина раздразни много хейтъри, които искаха да видят боксов мач. Ще дойдат големи резултати!", написа Тръмп в Туитър.

От снощи американският президент се опитва да направи остър завой, за да ограничи щетите

от политическата буря, която предизвика сам с поведението си в Хелзинки. Казаното от него пред Путин предизвика вълна от възмущение и обвинения в предателство дори от обикновено подкрепящи го представители на Републиканската партия.

Снощи Тръмп се опита да докаже, че се е изразил погрешно на съвместна пресконференция в Хелзинки. На нея той каза, че не вижда защо Русия би се намесвала в изборите в САЩ през 2016 г. Днес обаче пред репортери в Белия дом, той заяви, че е имал предвид обратното - че не вижда защо да не е била тя.



Казах думите "би била" ('would) вместо "не би била" ('wouldn't), каза Тръмп пред репортери в Белия дом повече от 24 часа след проявата му редом с Путин. "Изречението трябваше да е: "Не виждам причина, поради която не би била Русия", допълни той.



На общата пресконференция с руския президент, републиканецът Тръмп бе запитан дали вярва на заключението на разузнавателните агенция на САЩ, че Русия се е намесила в изборите, за да му помогне да победи кандидатката на демократите Хилари Клинтън. Тръмп отговори, че не е убеден, че това е била Москва. "Не виждам никаква причина това да е така" (I don't see any reason why it would be). След това той добави: "Президентът Путин беше извънредно категоричен и силен в отричането си днес", припомня думите на Тръмп Ройтерс.

Освен това в присъствието на руския си колега той каза, че разследването за руска намеса в изборите е "бедствие" за САЩ и е разделило Америка от Русия. Само дни след като специалният прокурор обвини 12 руски агенти за кражба на документи от Демократическата партия, за да помогнат на Тръмп да спечели президентските избори през 2016-та, той влезе в разговорите си с Путин без да каже нито една критична дума за Москва. Вместо това заяви: "Нашите отношения с Русия не са били НИКОГА толкова лоши заради години на безразсъдство и глупост от страна на САЩ и сега заради лова на вещици".

Снощи пред репортерите в Белия дом Тръмп заяви, че напълно вярва и подкрепя разузнавателните служби на САЩ и приема техните заключения за руската намеса. После той отбеляза, че руските действия не са повлияли на резултатите от вота и се зарече, че неговата администрация ще работи усилено, за да осигури защитата на частичните избори за Конгрес през ноември т.г.

По-късно той повтори същото и на среща с вицепрезидента Майк Пенс, финансовия министър Стив Мнунчин и няколко членове на Конгреса. Точно тогава обаче, когато президентът искаше да каже нещо важно, светлините в Белия дом изгаснаха, предаде Асошиейтед прес. За кратко помещението потъна в мрак "Опа, току-що изгасиха осветлението. Това сигурно са разузнавателните агенции", пошегува се президентът. След като лампите отново светнаха, Тръмп попита дали всички са добре. "Беше странно, но всичко е наред", добави той и се върна към изказването си.

Ще бъдат ли успокоени духовете

След всеки голям скандал се появяват същите въпроси. Дали този път Тръмп стигна прекалено далеч? Ще успее ли да издържи? Ще го изоставят ли републиканските представители в Конгреса или в неговата администрация? Предвид острите обвинения от понеделник насам, коментатори и експерти от всякакви политически ориентации смятат, че поне символично е достигната нова фаза - и няма гаранция, че промяната на курса в последния момент ще бъде достатъчна да успокои духовете, коментира в сряда френският в. „Либерасион“.

Някои републиканци приеха, че е време да се изпрати послание на Тръмп, отбелязва британският в. "Гардиън". Сенаторът републиканец Боб Коркър, председател на сенатската комисия по външните работи, заяви пред медиите, че е възможно да се приемат закони, ограничаващи президентските правомощия по налагането на мита.



В момента президентът на САЩ се опитва да ограничи щетите, но лидери на Републиканската партия вече подготвят маневра, която заобикаля Белия дом, със закони, които да попречат на Москва да се намеси отново в избори в САЩ, отбелязва в. "Вашингтон таймс".



В същото време трябва да се има предвид, че докато се опитва да подобри отношенията с Русия, през последните 18 месеца администрацията на Тръмп е предприела множество твърди действия срещу Кремъл. Опитите му да покаже приятелско отношения към руския президент Владимир Путин в Хелсинки не трябва да ни карат да забравим този факт, подчертава в. "Вашингтон пост" в друга статия.

Повечето американци не одобряват подхода на Тръмп към Русия



Над половината американци не одобряват действията на президента Доналд Тръмп в отношенията с Русия, показва допитване на Ройтерс/ Ипсос, извършено след предизвикалите полемика среща и обща пресконференция на Тръмп и руския президент Владимир Путин.



При все това, представянето му на срещата в Хелзинки, на която Тръмп отказа да осъди руския лидер за намеса в американските избори през 2016 г. и изрази съмнение в заключенията на американските разузнавателни служби, изглежда не се е отразило на цялостното одобрение за него, предаде Ройтерс.



Четиридесет и два процента от запитаните казват, че одобряват работата му на поста, при средна дневна стойност между 40 до 44 процента досега през юли.



Според допитването 55 процента от анкетиранте не одобряват, а 37 процента одобряват действията му в отношенията с Русия.



При републиканците делът на хората, които одобряват подхода на президента към Русия, е 71 процента, а при демократите - 14 на сто.



Тръмп все още се ползва с широка подкрепа сред избирателите републиканци, въпреки критиките от страна на партийните лидери за изказванията и действията му на пресконференцията с Путин.



Мнозинството регистрирани избиратели (59 процента) са съгласни с изводите на американските разузнавателни служби, че Русия се е опитала да повлияе на американските избори, но само 32 процента от републиканците смятат това за вярно, при 84 процента сред демократите.