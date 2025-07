Тръмп: Казах на Путин, че ще "разбомбя Москва", ако нападне Украйна

Журналисти от телевизионния канал Си Ен Ен са се сдобили с аудиозаписи от закрити срещи с дарители на предизборната кампания на Доналд Тръмп през 2024 г., проведени в Ню Йорк и Флорида. По време на тези събития, на които Тръмп се кандидатира за втори президентски мандат, той заявил, че се е опитал да възпре Владимир Путин от инвазия в Украйна, като го заплашил с военен удар по Москва.

"Казах на Путин: "Ако нахлуеш в Украйна, ще разбомбя Москва на парчета. (в оригинал: With Putin I said, ‘If you go into Ukraine, I’m going to bomb the sh*t out of Moscow). I’m telling you I have no choice, Казвам ти – нямам избор". А после Путин] ми отвърна: "Не ти вярвам". Но ми повярва 10 процента", се чува в записа, публикуван от Си Ен Ен.

Тръмп добавя, че по-късно е провел подобен разговор и с китайския лидер Си Цзинпин, като му заявил, че ако китайската армия нападне Тайван, САЩ ще "разбомбят Пекин на парчета". "Той мислеше, че съм луд", казва Тръмп за Си, и добавя: "Но никога не сме имали проблеми."

По думите на Тръмп и Си, както и Путин, му е повярвал "10 процента", но дори "и 5 процента биха били достатъчни".

Тези изявления на Тръмп са част от серия аудиозаписи от събития с дарители в Ню Йорк и Флорида миналата година, получени от журналистите Джош Доси, Тайлър Пейджър и Айзък Арнсдорф и описани в новата им книга "2024". Записите не са били излъчвани досега.

Аудиото разкрива характеристика на Тръмп, която той обикновено показва само зад затворени врати – по-агресивен, прям и целенасочен към заможни донори. Освен за външната си политика, той говори открито за депортиране на протестиращи студенти, особено участници в пропалестински демонстрации в университети. Споделя също така мнението си, че "хората на социални помощи" винаги ще гласуват за демократите.

Тръмп посочва разговорите си с Путин и Си като доказателство, че е можел да предотврати войните в Украйна и Газа, ако все още беше президент – твърдение, което продължава да повтаря, докато обвинява администрация на Джо Байдън, че не успяла да предотврати или да сложи край на конфликтите.

По време на заседание на кабинета във вторник Тръмп изрази разочарование от липсата на напредък в мирните преговори с Путин. "Не съм доволен от Путин", каза той. "Много съм недоволен."

По време на едно от събитията за набиране на средства Тръмп се хвали, че е притиснал богати съюзници да извадят десетки милиони долари за кампанията му. На друго закрито събиране той говори за намеренията си да депортира протестиращи студенти и отново припомни разговорите си с чужди лидери.

"Едно нещо, което щях да направя – всеки студент, който протестира, бих го изхвърлил от страната", заявява Тръмп. "Тези хора направиха голяма грешка. Изхвърлете ги, и мисля, че това ще ги спре".

След като един от дарителите изразил опасение, че част от протестиращите студенти може един ден да управляват страната, Тръмп призовал присъстващите: "Бъдете наистина щедри. Ако ме изберете, ще върнем това движение назад с 25-30 години."

Откакто е на поста, Тръмп се опитва да изпълни тези обещания, което доведе до серия от съдебни битки относно мащабни депортации – включително спрямо чуждестранни студенти с визи, които администрацията се опитва да отмени.

На друго събитие Тръмп мотивира дарителите да дават повече, като твърди, че републиканците са в неизгодна позиция: "Хората на социални помощи винаги ще гласуват за демократите", казва той. "Синдикатите дават големи пари, държавната администрация също, а те имат предимството на социалните помощи."

"Едно нещо ще кажа на моите еврейски приятели – трябва да ги накарате да започнат да гласуват за републиканците", добавя той.

По време на същото събитие Тръмп се хвали, че е убедил богат дарител, който предложил 1 милион долара за обяд с него, да увеличи дарението на 25 милиона.

"И той го направи – даде ми 25 милиона", казва Тръмп. "Направо лудост."

Той твърди, че е постигнал подобен резултат и с други дарители. "Трябва да имаш смелост да поискаш", казва той. "Трябва да ги вкараш в правилното мислене."

Доналд Тръмп вече е споменавал, че е заплашил Владимир Путин да удари "точно в центъра на шибаната Москва", ако Путин започне война срещу Украйна. Тръмп той заяви в интервю за "Уолстрийт джърнал" през октомври 2024 г.

Аудиозаписите от срещите с дарители не са били публикувани досега. Представители на щаба на Тръмп са отказали пред Си Ен Ен коментар относно съдържанието на записите.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не може да потвърди автентичността на публикуваното от Си Ен Ен. "Не мога нито да потвърдя, нито да отрека. Дали е фалшиво или не – не знаем. Фалшивите новини са повече от истинските", каза Песков.