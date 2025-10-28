Тръмп казва, че харесва Мъск, но съжалява за "много глупавия" момент в живота му

По-малко от шест месеца след разрива си с Илон Мъск, американският президент Доналд Тръмп се изказа мило за технологичния милиардер, предаде ДПА.
"Харесвам Илон и подозирам, че винаги ще го харесвам", каза Тръмп пред медиите по време на посещението си в Азия.
Мъск дари над 250 милиона долара за предизборната кампания на Тръмп миналата година. През първите месеци от мандата на Тръмп той се превърна в близък доверен човек на президента и беше натоварен със задачата да намали бързо правителствените разходи.
Но в началото на лятото възникна разрив по повод на важен законопроект за бюджета, прокарван от Тръмп, и двамата скоро започнаха да се атакуват взаимно в социалните медии. По-късно Мъск се оттегли от политическата си роля.
През юли Мъск обяви създаването на своя собствена партия, но след това нищо повече не се чу за нея, припомня ДПА. По-късно Мъск ограничи политическата си дейност до изразяване на десни възгледи в онлайн платформата си "Екс".
През септември Тръмп и Мъск разговаряха по време на церемония в памет на убития десен активист Чарли Кърк. След това Тръмп заяви, че от време на време е имал малко контакти с Мъск, определяйки ги като "нищо особено".
Тръмп заяви, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент".
"Беше глупав момент в живота му. Много глупав", подчерта президентът на САЩ. "Сигурен съм, че той би ви казал същото".
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
