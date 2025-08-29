Тръмп лиши от охрана бившата вицепрезидентка Камала Харис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разпоредил бившата вицепрезидентка и негов политически опонент на изборите през 2024 г. Камала Харис да бъде лишена от охрана от Сикрет сървис от 1 септември, предаде Ройтерс.

Бившите вицепрезиденти получават охрана за шест месеца след напускане на поста си. В случая на Харис обаче президентът Джо Байдън удължи защитата ѝ до януари 2026 г. преди да напусне Белия дом през януари тази година.

Харис се подготвя да започне турне в 15 града през септември, за да представи своята автобиографична книга "107 дни". Тя се кандидатира за президент на изборите в САЩ от Демократическата партия, след като Байдън се оттегли от надпреварата след провален дебат с Тръмп.

"Вицепрезидентката изказва своята благодарност към Сикрет сървис за техния професионализъм, отдаденост и непреклонен ангажимент към сигурността", заяви Кирстен Алън, съветничка на Харис.

Макар да загуби президентските избори през 2024 г., Харис не е изключила възможността да се кандидатира отново през 2028 година. На 30 юли тя обяви, че няма намерение да се включи в надпреварата за губернатор на Калифорния догодина.

Тръмп е лишавал от охрана и други бивши служители, включително критици на управлението му като бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън. През март той нареди и децата на Джо Байдън – Хънтър и Ашли Байдън също да бъдат лишени от правото на охрана.