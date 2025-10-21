Тръмп: Малко вероятно е Украйна да спечели войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Украйна все още може да спечели войната с Русия, но това е малко вероятно.

"Те все още биха могли да я спечелят. Казвал съм, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но биха могли. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да го направят", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом след среща с австралийския премиер Антъни Албанезе.

През септември американският президент заяви, че Украйна може да спечели и да си върне цялата територията с подкрепата на Европейския съюз. Тогава Тръмп определи Русия като "бореща се без цел" в продължаващата три години война.

Според него руският лидер Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което усложнява преговорния процес.

Тръмп допълни, че в последния си разговор с Путин го е помолил да прекрати атаките срещу цивилни в Украйна, но не обяви отговора на руския президент.

Американският президент беше попитан защо САЩ "просто не се погрижат Украйна да спечели", на което отвърна: "Вие дори не знаете за какво говорите".

Същевременно от Москва съобщиха, че руският външнен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са провели "конструктивен" телефонен разговор, предаде Ройтерс.

Лавров и Рубио са обсъдили възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

След телефонния си разговор с Путин Тръмп каза, че иска съвсем скоро да има нова среща на върха, която да се проведе в Будапеща.

Говорител на държавният секретар на САЩ съобщи, че целта на разговора между Лавров и Рубио е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война, съгласно визията на президента Тръмп", предаде БТА.

Планира се Рубио и Лавров да се срещнат лично, за да подготвят ключовите елементи от двустранната среща на върха.

