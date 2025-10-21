Тръмп: Малко вероятно е Украйна да спечели войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Украйна все още може да спечели войната с Русия, но това е малко вероятно.
"Те все още биха могли да я спечелят. Казвал съм, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но биха могли. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да го направят", заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом след среща с австралийския премиер Антъни Албанезе.
През септември американският президент заяви, че Украйна може да спечели и да си върне цялата територията с подкрепата на Европейския съюз. Тогава Тръмп определи Русия като "бореща се без цел" в продължаващата три години война.
Според него руският лидер Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което усложнява преговорния процес.
Тръмп допълни, че в последния си разговор с Путин го е помолил да прекрати атаките срещу цивилни в Украйна, но не обяви отговора на руския президент.
Американският президент беше попитан защо САЩ "просто не се погрижат Украйна да спечели", на което отвърна: "Вие дори не знаете за какво говорите".
Същевременно от Москва съобщиха, че руският външнен министър Сергей Лавров и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са провели "конструктивен" телефонен разговор, предаде Ройтерс.
Лавров и Рубио са обсъдили възможни конкретни стъпки с цел реализиране на идеите, постигнати в хода на преговорите по телефона на 16 октомври между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.
След телефонния си разговор с Путин Тръмп каза, че иска съвсем скоро да има нова среща на върха, която да се проведе в Будапеща.
Говорител на държавният секретар на САЩ съобщи, че целта на разговора между Лавров и Рубио е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война, съгласно визията на президента Тръмп", предаде БТА.
Планира се Рубио и Лавров да се срещнат лично, за да подготвят ключовите елементи от двустранната среща на върха.
Първата среща между двамата се състоя на 15 август 2025 г. във военната база Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкъридж, щата Аляска. Това беше първото посещение на Путин в Съединените щати след началото на пълномащабната война с Украйна и първата му лична среща с Тръмп след завръщането му в Белия дом.
В резултат на преговорите не бяха подписани конкретни споразумения. Тръмп определи срещата като "много продуктивна", но призна, че двете страни все още се разминават по ключови въпроси. Путин заяви, че разговорите са се провели в "уважителна и конструктивна атмосфера" и предложи следващата среща на върха да се проведе в Москва.
По важно е какво ще се случи на 15 пленум на Китайската Компартия,защото истинските началниници на Путин са там.В Китай вече е налице масивна опозиция на Си Дзинпин,която настоява за спазването на завета на Дън Сяопин,партията да бъде ръководена само до два мандата...
Нямало да има среща в Будапеща? Язък! Гьорк тъкмо приготви въздушния коридор за баш мужика, пък той нямало да ходи в Унгария. Мамкамуипрасе!
Плямпало! Със словена диария! П.С. #2 *****
Днес бе съобщено, че предвидената за четвъртък, 23 октомври среща между Рубио и Лавров няма да се състои. Нормално - след като Песков обяви, че Москва не приема позицията на Тръмп за разграничаване на сегашните фронтови линии то среща в Будапеща няма да има и Рубио и Лавров няма какво да подготвят.
За мен обяснението, че Тръмп е агент на Москва двучи доста глуповато. За поведението му са възможни три други по-разумни обяснения. Първото е, че той е искрено добронамерен защото е израсъл в друг свят и въоще не може да разбере и да повярва какви могат да се вършат в нашия свят. Второто е, че той е наясно с всичко, но трябва да се съобразява със своите избиратели и бавно ги обработва за това, което ще бъде принуден да направи в крайна сметка. Третото е, че той е на същата възраст, на която и Байдън стана президент и както предшественикът му отнесе много подигравки за тази своя възраст то трябва да приемем, че годинките започват да тежат и на Тръмп.
По- скоро - малко вероятно е ти да и видиш края...
След като САЩ не помага заради откачения си президент, наистина е малко вероятно. Но с увеличаване на санкциите и предоставяне на оръжия за Украйна, Русия ще се срине. Загуба на войната от Путин ще е добра новина за цялото човечество. Връщане на Крим и всички завладени територии на Украйна, отнемане от Русия на Калининград и разделяне на територията между Полша и Литва, връщане на Курилските острови и Сахалин на Япония.
Краснов вече съвсем открито възприе стила на комуникация на руските проксита: объркани изказвания, всяко противоречащо на предишното. Поведение на човек, на когото някой му дърпа конците, а той самият е затънал в зависимости и лъжи. Имаме много такива и в България... Е, един се е отличавал винаги.
Това, което е важно! На журналистически въпрос на борта на Еър форс 1 Т(р)Ъ(м)П отговаря, че по време на срещата с президента Зеленский не е настоявал Украйна да приеме всички услови на пУтЬю и потвърждава позицията на САЩ, че разграничението трябва да се случи на сегашната линия на съприкосновение.