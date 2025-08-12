Тръмп мести бомбардировачи на границата с Русия преди преговорите за Украйна

Три свръхзвукови американски бомбардировача B-1B Lancer са изминали 4800 мили до Норвегия, за да проведат съвместни учения с европейски съюзници, предаде руското издание "Москоу таймс" във вторник. Това е първото им разполагане в страната от 2021 г. насам.

Според прессъобщение на американските военновъздушни сили, наличието на самолетите в Норвегия ще позволи на екипажите да усъвършенстват тактиката, да подобрят маневреността и да засилят координацията със съюзниците от НАТО чрез съвместни учения и операции, което ще подобри бойните способности и готовност. Американските военновъздушни сили в Европа съобщават, че в Норвегия пилотите ще практикуват бойни ударни мисии, включително операции срещу заплахи в реално време - както въздушни, така и наземни.

Според норвежките въоръжени сили американските бомбардировачи ще проведат учения с изтребители F-35, базирани във военновъздушната база "Йорланд". Мястото на обучението не е официално разкрито, но се очаква полетите да се проведат в скандинавския и балтийския регион. Продължителността на престоя на B-1B в Норвегия не е уточнена, но подобни мисии често продължават месец или повече.

Разполагането идва месец преди началото на мащабните стратегически учения "Запад-2025", които Русия ще проведе съвместно с Беларус. Последните подобни маневри в Западния (европейски) театър на военните действия - "Запад-2021", включваха участието на Северния флот с 3000 войници в граничните райони с Норвегия и Финландия, както и учения на кораби и самолети за защита на арктическите бази в Баренцово море. През 2021 г., по време на предишното разполагане на B-1B в "Йорланд", руският Северен флот изпрати ракетния крайцер "Маршал Устинов" в района на морската граница с Норвегия, във Варяжкия фиорд.

Новината за прехвърлянето на самолетите се появи малко след като Доналд Тръмп обяви, че личната му среща с Владимир Путин ще се проведе на 15 август в Аляска. Източници на Bloomberg, запознати със ситуацията, съобщиха, че Вашингтон и Москва се стремят да постигнат споразумение за прекратяване на войната в Украйна, което би могло да затвърди анексирането от Русия на територии, завзети по време на инвазията.