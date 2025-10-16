Тръмп: Моди ме увери, че Индия няма да купува руски петрол

Доналд Тръмп заяви, че индийският министър-председател Нарендра Моди му е казал, че Индия ще спре да купува петрол от Русия – ход, който президентът на САЩ определи като голяма стъпка в усилията да се изолира икономически Москва, предаде Ройтерс.
"Не бях доволен, че Индия купува петрол, а той ме увери днес, че вече няма да купуват петрол от Русия", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. "Това е голяма стъпка. Сега ще накараме и Китай да направи същото", добави президентът.
Посолството на Индия във Вашингтон засега не е отговорило на изпратените по имейл въпроси дали Моди действително е поел такъв ангажимент пред Тръмп.
Обещание от страна на Индия да спре покупките на руски петрол би означавало потенциален повратен момент в световната енергийна дипломация. Вашингтон опитва да прекъсне приходите на Москва от петрол на фона на продължаващата война в Украйна, отбеляза Ройтерс.
Това би било и значителна промяна в позицията на един от основните енергийни клиенти на Русия и би могло да промени сметките на други държави, които все още внасят руски суров петрол.
По думите му Индия не може веднага да спре доставките. "Това си е процес, но този процес скоро ще приключи", заяви Тръмп.
