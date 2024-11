Тръмп може да ускори неизбежния изход в Украйна

Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп наследява една жестока война в Украйна и обещава да сложи бърз край на кръвопролитието.

Тръмп не е обяснил плана си, ако наистина има такъв, но новоизбраният вицепрезидент Дж. Д. Ванс призова Украйна да отстъпи завзетите земи на Русия и да се откаже от молбата си за присъединяване към НАТО в замяна на мир. Кандидатът за съветник по националната сигурност на Тръмп Майкъл Уолц разкритикува несекващата американска помощ за Украйна и апелира за бързи преговори, като постави въпроса дали САЩ трябва да подкрепят пълното освобождаване на Украйна.

Ако Тръмп последва съвета им и подтикне Украйна към преговори, водещи до загуба на територия, неговите политически съперници, както и ястребите в собствената му партия, ще го обвинят, че изоставя Украйна и насърчава стремежа на Путин към експанзия. И ще бъдат прави: украинците ще бъдат изоставени на произвола на съдбата, а Путин може да нападне отново или да посегне към други съседни страни.

Тъй или иначе обаче, Тръмп трябва да го стори.

Десетки, нерядко стотици хора умират всеки ден в тази месомелачка. Тръмп трябва да се възползва от шанса, за да спаси човешки животи. Никой няма да дойде да спаси Украйна – в последна сметка е необходимо мирно уреждане.

Въпреки някои забележителни прояви на украинската армия на бойното поле, руските позиции постепенно укрепнаха и не може да се очаква, че Путин ще изгуби превъзходството, на което се радва сега. Това може да звучи като пораженство, но е същевременно реализъм. Нито пък е партизанско становище: отдавна вече има сведения, че администрацията на Байдън действа задкулисно, опитвайки се да подтикне Зеленски към преговори.

Амбициозната украинска контраофанзива през 2023, целяща да пресече снабдителните линии между Русия и Крим, се провали. Украйна успя това лято да превземе няколко стотин квадратни километра руска територия около Курск, но днес Русия е концентрирала в района 50-хилядна армия (включваща 10 хиляди севернокорейци) в подготовка за атака. Същевременно руснаците напредват на изток и на юг. А междувременно Киев се чуди откъде да намери войници.

Усилията Украйна и Русия да бъдат доведени на масата ще бъдат само началото на много трудни преговори. Решенията за това колко от завладените украински земи ще останат под руски контрол ще бъдат мъчителни, но това дори няма да е най-трудната част; в последна сметка, ръководителите и на двете страни могат да представят тези решения като временни загуби или придобивки, които е възможно да бъдат ревизирани по-късно чрез дипломация или дори чрез сила. Президентът Зеленски тръбеше неспирно, че Украйна ще се бие докато и последното късче земя бъде освободено от руската окупация, но напоследък звучи по-реалистично, или просто резигнирано. Сега той настоява енергично за международни гаранции за сигурност в случай на бъдещи руски нападения.

Истинският проблем е искането на Зеленски Западът да защитава Украйна, като ѝ предостави това, което дипломатите евфемистично наричат "гаранции за сигурност". На практика, Украйна иска укрепване на нейната армия (което няма да е трудно) и – което е най-спорното – незабавна покана за прием в НАТО.

Дори само по последната точка, преговорите може да се провалят още в самото начало. Като главно условия за мир, Путин настоява Украйна да остане необвързана (с други думи – никакво НАТО или договори за сигурност) и безядрена страна (Украйна е в състояние да произведе ядрени оръжия, и това може да се окаже правдоподобен, макар и краен резервен план, ако не получи желаната защита от Запада). Ванс, бъдещият вицепрезидент, също загатна, че Киев трябва да приеме неутралитет и да се откаже от амбициите си за НАТО. Дори президентът Байдън – който претендира, че е най-големият закрилник на Украйна – заяви, че не би подкрепил "натоизацията на Украйна".

Естествено, САЩ са скептични що се отнася до прием на Украйна в НАТО: ако бяхме готови да воюваме с Русия, за да спасим Украйна, щяхме отдавна да сме го направили. Вашингтон щеше да изпрати войски, ако наистина искаше Украйна да спечели на всяка цена. Само че никой с разума си няма желание да предизвика пряк сблъсък между двете най-големи ядрени сили, Русия и Америка.

Официален Вашингтон обикновено описва тази война с благородни думи, като възхвалява безрезервната си подкрепа - на стойност 175 милиарда долара - за героична Украйна в битката ѝ срещу чудовището Путин. Понякога обаче американските ръководители са по-прями - като например, министърът на отбраната Лойд Остин, който няколко месеца след инвазията заяви в Полша, че САЩ искат да видят Русия "отслабена". Коментарът му подсказваше, че САЩ ще въоръжават украинския патриотизъм, без да ги е грижа за живота на украинците, защото една продължителна война - дори война, която вероятно не може да бъде спечелена - отговаря на интересите на САЩ да ограничат потенциала на Путин.

Смятам, че е правилно да наречем украинската война наместническа война, защото смятам за разумен извода, че администрацията на Байдън подкрепяше войната не само от уважение към достойната украинска решимост да се съпротивлява срещу Русия, но и защото войната беше шанс да отслабим врага си, без пряко съприкосновение с него.

Това не омаловажава героизма на безбройните обикновени украинци, сражаващи се доблестно и смело. Свидетелство за твърдостта на украинците (и за американската огнева мощ) е, че Русия все още не е завладяла страната.

Междувременно САЩ заемат една малко неудобна средна позиция - подкрепят войната достатъчно, колкото да я поддържат, но не и достатъчно, за да я спечелят. Войната в Украйна не предлага на Америка решение на проблема с Путин, но във Вашингтон със сигурност имат надежда, че тя ще навреди и ще възпре порива на Кремъл към авантюризъм.

И двете страни не дават достоверни данни за жертвите, но се смята, че досега са убити или ранени около един милион войници и цивилни. Жертвите вече надвишават ражданията в Украйна, превръщайки кръвопролитието в демографска криза. Ето че се задава поредната студена зима, а енергийната инфраструктура на Украйна е така разбита от бомбите, че хората ще трябва да понасят всекидневни прекъсвания на тока от близо 20 часа през идните тъмни и мъчителни месеци.

Този безрадостен пейзаж съдържа най-крайните и трагични резултати от силовите игри, които се разиграват безмилостно на украинска земя от великите сили. В продължение на десетилетия и Русия, и САЩ използваха вътрешните разделения в Украйна, за да се саботират взаимно и да се борят за регионално надмощие, обикновено за сметка на обикновените украинци.

Дипломати и шпиони от последователните администрации на САЩ навлязоха в блатата на постсъветското украинско боричкане за власт, където корупцията беше несломима и остри противоречия разделяха политиците, подкрепяни от Москва, от тези, които виждаха бъдещето на Украйна - и търсеха защита от Русия - в Европа.

Като шеф на московското бюро на „Лос Анджелис Таймс“, от 2007 до 2010 отразявах събитията в Украйна и от години наблюдавам един и същ цикъл. САЩ постоянно обещават повече, отколкото са готови или способни да дадат на Украйна, с което предизвикват враждебността на Русия и оставят Украйна уязвима за бесовете на Путин.

Това е стара тенденция: когато Съветският съюз се разпадна, Украйна се оказа в притежание на третия по големина ядрен арсенал в света. Бил Клинтън успя да убеди президента Леонид Кравчук да демонтира ядрените оръжия и да продаде урана на Русия. В замяна на съгласието на Кравчук, американският президент предложи гаранции за сигурност, които повече от очевидно останаха неизпълнени.

Администрацията на Джордж Буш-младши даде силно рамо на Оранжевата революция в Украйна през 2004, когато протестиращите заклеймяваха подкрепяния от Москва кандидат за президент Виктор Янукович и искаха по-тесен съюз с Европа и Запада. Очарованото американско правителство, скандиращо лозунги за реформи и демокрация, заля прозападните групи с финансиране и други помощи. Путин побесня; Оранжевата революция все още фигурира в речите му като върховно доказателство за американската некоректност и коварство.

Съзнавайки яростта на Путин и уязвимостта на Украйна, Буш обеща да настоява за украинско членство в НАТО. Това така и не се случи. Членството на Украйна в НАТО остана недостижимо за нея - примамливо избавление, което се предлагаше, но така и не бе постигнато.

Каквото и да мислите за НАТО (друга тема за друг ден), няма съмнение, че Западът, говорейки според моментната конюнктура, остави Украйна в геополитическа безпътица. Страната не получи протекция от НАТО, а само последствията от това, че Путин я наказа заради възможността Украйна да се присъедини към НАТО. Почти две десетилетия по-късно Украйна остава там, където отдавна пребивава: винаги на прага, но не и вътре в алианса.

Именно тази нестабилна динамика - Украйна, близко до Запада, стремяща се към приобщаване, но не и истинска част от него - дефинира управлението на тази катастрофална война от Вашингтон. Ние искаме Украйна да функционира като защитена зона, но в крайна сметка не сме готови да я защитим. Смислена, грозна стратегия - тактически защитима, но морално осъдителна.

Америка няма да спаси Украйна. Може би имахме нужда от Тръмп - нагъл и безскрупулен - най-накрая да го каже на глас и да действа по съответния начин.

*Превод от английски Стоян Гяуров.

Megan K. Stack, Trump Can Speed Up the Inevitable in Ukraine. The New York Times