Тръмп на историческа държавна визита във Великобритания (Галерия и видео)

Британският крал Чарлз Трети посрещна днес Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Ройтерс.

Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Уиндзорския замък, най-старият и най-голям обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, където процедурата с кралското червено килимче включва процесия от карети, салюти, военен парад и пищен банкет.

Великобритания обяви, че това ще бъде най-голямата военна церемония по посрещане при държавна визита в историята.

Тръмп, явен почитател на кралското семейство, не крие радостта си, че е не само първият американски лидер, но и първият избран политик, поканен на две посещения от британския монарх.

При пристигането си той заяви пред репортерите, че обича Великобритания. "Това е много специално място", каза президентът.

Лондон се надява посещението да утвърди "специалните отношения" с Вашингтон

Премиерът Киър Стармър се надява да използва това чувство в полза на Великобритания, тъй като правителството му се стреми да утвърди "специалните отношения" между двете страни, да задълбочи икономическите връзки, да осигури инвестиции за милиарди долари, да обсъди митата и да окаже натиск върху американския президент по въпросите за Украйна и Израел, отбелязва агенцията.

Посещението вече доведе до нов технологичен пакт между двете страни, като компании от "Майкрософт" до "Енвидия", "Гугъл" и ОпънЕйАй се ангажираха с 31 млрд. паунда (42 млрд. долара) инвестиции във Великобритания през следващите няколко години в областта на изкуствения интелект, квантовите изчисления и ядрената енергия за цивилни цели.

Стармър иска и по-нататъшен напредък по отношение на митата.

"По принцип, аз съм там и по въпросите на търговията. Те искат да видят дали могат да усъвършенстват малко търговското споразумение", каза Тръмп, когато вчера напусна Белия дом, за да отпътува за Великобритания.

"Те биха искали да видят дали могат да получат малко по-добра сделка, така че ще говорим с тях."

Но макар Стармър да разчита на неподражаемото кралско обаяние за убеждаването на президента англофил, пред британския премиер остават много препятствия, посочва Ройтерс.

Проучванията показват, че Тръмп е широко непопулярен във Великобритания, а Стармър, изправен пред срив в собствените си рейтинги и икономически проблеми, ще трябва да докаже, че прибягването до коза "Тръмп" ще донесе ползи.

Неудобни въпроси за покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн също могат да излязат на преден план.

Миналата седмица Стармър уволни Питър Манделсън като британски посланик във Вашингтон заради връзките му с Епстийн, което може да доведе до въпроси както за Стармър, така и за Тръмп, чиито собствени връзки с финансиста също са подложени на разследване.

Протести въпреки строгата охрана

Въпреки строгата охрана по време на визитата и масираната полицейска операция в Уиндзор, протестиращите извършиха акция в Уиндзор вчера.

Полицията съобщи, че четирима души са арестувани за злонамерени комуникации, след като изображения на Тръмп заедно с Епстийн бяха проектирани върху една от кулите на замъка Уиндзор. Тръмп не беше в Уиндзор по това време.

Големи протести се очакват днес и в Лондон, като 1600 полицаи са разположени, за да се справят с демонстрацията на "Коалицията Спрете Тръмп".

Тръмп ще бъде заслепен от пищността

През днешния ден ще преобладават церемониите. Тръмп и съпругата му Мелания бяха посрещнати от "много красивия" син на краля принц Уилям, както го нарича президентът, и съпругата на престолонаследника Кейт.

Чарлз и съпругата му кралица Камила, която успя да присъства, след като се възстанови от синузит, се присъединиха към Тръмп и съпругата му в каретата, която премина през парка на замъка, а по маршрута бяха подредени 1300 британски военнослужещи.

Кралското семейство ще покаже на президента и първата дама исторически предмети от Кралската колекция, свързани със САЩ, преди Тръмп и съпругата му да посетят параклиса "Сейнт Джордж", мястото, където почива кралица Елизабет, която беше домакин на първото държавно посещение на Тръмп през 2019 г., където той ще положи венец на гроба ѝ.

По-късно ще има парад на военни самолети преди подготвения банкет.

За самия Чарлз посещението може да предизвика смесени емоции. Очевидно той има малко общо с Тръмп, от 50-те си години в защита на екологични каузи до усилията си да донесе хармония между религиите и неотдавнашната му непоколебима подкрепа за Канада, на която е държавен глава.

Събитието обаче ще фокусира върху него вниманието на света в такава степен, каквато не е имало от коронацията му насам, посочва Ройтерс.

Утре действието ще се прехвърли в провинциалната резиденция на премиера Стармър "Чекърс", където център на вниманието ще бъде геополитиката.