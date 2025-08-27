Тръмп наказва Индия с двойни мита заради купуването на руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е увеличил до 50% митата за стоки от Индия, предадоха световните агенции. Досега вносът от един от най-големите търговски партньори на Америка се облагаше с 25%.

В началото на меседа Тръмп обяви, че ще увеличи митата, защото Индия купува петрол от Русия. Според САЩ по този начин режимът на Владимир Путин получава финансиране, за да продължава войната в Украйна.

Очаква се индийското правителство да отговори с подобни мерки. Преди няколко седмици те излязоха с позиция, че действията на Тръмп са несправедливи, защото и други страни купуват руски петрол, но не са под същите санкции.

Индийският внос в САЩ е за над 83 млрд. долара за миналата година. Сега митата ще засегнат по-голямата част от стоките, макар че има някои изключения – за смартфони например.

Американските мита заплашват хиляди малки бизнеси, включително и в родния щат на премиера Нарендра Моди, пише "Ройтерс". Той се срещна с Тръмп в Белия дом през февруари и двамата започнаха преговори за сключване на ново търговско споразумение между двете страни с цел повишаване на търговския обмен.

Митата няма да важат за стоки, които вече са били натоварени и в процес на транспортиране към САЩ. Те ще могат да бъдат внесени без допълнителни такси до 17 семптември.