Президентът на САЩ Доналд Тръмп е увеличил до 50% митата за стоки от Индия, предадоха световните агенции. Досега вносът от един от най-големите търговски партньори на Америка се облагаше с 25%.
В началото на меседа Тръмп обяви, че ще увеличи митата, защото Индия купува петрол от Русия. Според САЩ по този начин режимът на Владимир Путин получава финансиране, за да продължава войната в Украйна.
Очаква се индийското правителство да отговори с подобни мерки. Преди няколко седмици те излязоха с позиция, че действията на Тръмп са несправедливи, защото и други страни купуват руски петрол, но не са под същите санкции.
Индийският внос в САЩ е за над 83 млрд. долара за миналата година. Сега митата ще засегнат по-голямата част от стоките, макар че има някои изключения – за смартфони например.
Американските мита заплашват хиляди малки бизнеси, включително и в родния щат на премиера Нарендра Моди, пише "Ройтерс". Той се срещна с Тръмп в Белия дом през февруари и двамата започнаха преговори за сключване на ново търговско споразумение между двете страни с цел повишаване на търговския обмен.
Митата няма да важат за стоки, които вече са били натоварени и в процес на транспортиране към САЩ. Те ще могат да бъдат внесени без допълнителни такси до 17 семптември.
Ако трябва да се спре руския износ на нефт не е ли по-лесно да се избомбят нефтените терминали, от които става товаренето? Както украинците работят по въпроса.