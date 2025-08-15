Тръмп нарече Путин "умен човек", но предупреди, че няма да прави бизнес с Русия преди края на войната

Американският президент Доналд Тръмп определи руския президент Владимир Путин като "умен човек", а между двете страни имало добро ниво на уважение. Тръмп е разговарял с журналисти по време полета си с Air Force One до Аляска, където пътува с делегацията си.

Тръмп изказа задоволство, че Путин е довел със себе си “много бизнесмени”, но е заявил, че двете страни няма да правят бизнес, докато войната не спре.

“Харесва ми това, защото те искат да правят бизнес. Но ние няма да правим бизнес, докато не уредим войната. Войната трябва да спре и убийствата трябва да спрат”, каза Тръмп, цитиран от BBC.

Руската делегация, която ще присъства на срещата в Аляска, ще включва външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов, специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев и руският финансов министър Антон Силуанов.

Според "Гардиън" Путин е заобиколен с опитни политици, финансови стратези и дипломати, за да може Путин да спечели доверието на Тръмп и да му предложи финансови стимули, за да застане на страната на Москва по въпроса с Украйна.

"Не е в негова полза"

Според Тръмп руският лидер смята, че продължаващите атаки срещу Украйна дори в навечерието на преговорите му помагат "да сключи по-добра сделка", но "всъщност му вреди".

Американският президент е повторил заплахите си за “много тежки последствия” за Русия при провал в напредъка за прекратяване на войната в Украйна. След срещата с европейските лидери в сряда Тръмп обяви, че при неуспех в преговорите последниците за Русия ще бъдат много сериозни. Самият той определи шансът за неуспех на 25% и каза, че би разбрал, ако разговорите се провалят още в първите минути от срещата.

По думите му той би искал да се съсредоточи върху страната си, но полага тези усилия, за да „спаси много животи“.

Не преговарям за Украйна, а за да събера Путин и Зеленски

Тръмп е добавил още, че целта на срещата е да събере Зеленски и Путин на масата за преговори. След срещата с европейските лидери стана ясно, че при успех на преговорите между Тръмп и Путин ще има опит за тристранна среща, а Тръмп вече обяви, че обмисля три дестинации, докато френският президент Еманюел Макрон предложи срещата да бъде в някоя европейска страна, подходяща за всички.

По думите на Тръмп той не е на срещата, за да преговаря за Украйна, а за да ги постави на масата. Според него ако не е бил президент, Путин е щял да превземе цяла Украйна, но сега няма да го направи.

Едно от обещаният на американския президент по време на предизборната му кампания беше, че ще спре войната само за 24 часа, но това не се случи и той затвърди първоначално добрия си тон спрямо руския президент.

Попитан дали ще се обсъждат териториални размени, каквито са и опасенията на европейските лидери, Тръмп заяви, че "те ще бъдат обсъдени, но трябва Украйна да бъде оставена сама да вземе това решение". Той изрази надежда, че украинците ще направят правилния избор.

Русия засега не отстъпва от искането си да получи фактическа власт върху голяма част от анексираните украински територии, докато Украйна и Европа са категорично против териториални отстъпки.

Тръмп добави още, че е възможно САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна в партньосрство с европейските страни, но не и като част от НАТО.

"Може би, заедно с Европа и други страни." Не под формата на НАТО , защото това няма да се случи, знаете, има определени неща, които няма да се случат”, каза Тръмп, цитиран от "Гардиън". Сред другите основни искания на Русия е Украйна да не стане член на Алианса.

По-рано днес министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли обяви, че страната му е готова да разположи миротворни войски в Украйна, ако има напредък в преговорите и се стигне до прекратяване на огъня.

Разчитаме на Америка

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че разчита на Съединените щати в днешните преговори с Русия.

"Наистина, залогът е голям", написа Зеленски в X, реферирайки към кратката публикация на Тръмп - "Големи залози" часове преди да отпътува към Аляска.

"Ключовото е, че тази среща трябва да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна. Време е да се сложи край на войната и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка. Както винаги, ние сме готови да работим възможно най-продуктивно", написа още Зеленски.

Същевременно стана ясно, че Владимир Путин също пътува към Аляска, но все още не е пристигнал в най-големия американски щат, който до 19 век е бил руска територия. BBC съобщава, че Путин се е отбил в отдалечения пристанищен град Магадан, разположен на брега на Охотско море, където разглежда местното промишлено производство.