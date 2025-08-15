Тръмп нарече Путин "умен човек", но предупреди, че няма да прави бизнес с Русия преди края на войната

Американският президент Доналд Тръмп определи руския президент Владимир Путин като "умен човек", а между двете страни имало добро ниво на уважение. Тръмп е разговарял с журналисти по време полета си с Air Force One до Аляска, където пътува с делегацията си.
Тръмп изказа задоволство, че Путин е довел със себе си “много бизнесмени”, но е заявил, че двете страни няма да правят бизнес, докато войната не спре.
“Харесва ми това, защото те искат да правят бизнес. Но ние няма да правим бизнес, докато не уредим войната. Войната трябва да спре и убийствата трябва да спрат”, каза Тръмп, цитиран от BBC.
Руската делегация, която ще присъства на срещата в Аляска, ще включва външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов, специалният представител на Путин за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев и руският финансов министър Антон Силуанов.
Според "Гардиън" Путин е заобиколен с опитни политици, финансови стратези и дипломати, за да може Путин да спечели доверието на Тръмп и да му предложи финансови стимули, за да застане на страната на Москва по въпроса с Украйна.
"Не е в негова полза"
Според Тръмп руският лидер смята, че продължаващите атаки срещу Украйна дори в навечерието на преговорите му помагат "да сключи по-добра сделка", но "всъщност му вреди".
Американският президент е повторил заплахите си за “много тежки последствия” за Русия при провал в напредъка за прекратяване на войната в Украйна. След срещата с европейските лидери в сряда Тръмп обяви, че при неуспех в преговорите последниците за Русия ще бъдат много сериозни. Самият той определи шансът за неуспех на 25% и каза, че би разбрал, ако разговорите се провалят още в първите минути от срещата.
По думите му той би искал да се съсредоточи върху страната си, но полага тези усилия, за да „спаси много животи“.
Не преговарям за Украйна, а за да събера Путин и Зеленски
Тръмп е добавил още, че целта на срещата е да събере Зеленски и Путин на масата за преговори. След срещата с европейските лидери стана ясно, че при успех на преговорите между Тръмп и Путин ще има опит за тристранна среща, а Тръмп вече обяви, че обмисля три дестинации, докато френският президент Еманюел Макрон предложи срещата да бъде в някоя европейска страна, подходяща за всички.
По думите на Тръмп той не е на срещата, за да преговаря за Украйна, а за да ги постави на масата. Според него ако не е бил президент, Путин е щял да превземе цяла Украйна, но сега няма да го направи.
Едно от обещаният на американския президент по време на предизборната му кампания беше, че ще спре войната само за 24 часа, но това не се случи и той затвърди първоначално добрия си тон спрямо руския президент.
Попитан дали ще се обсъждат териториални размени, каквито са и опасенията на европейските лидери, Тръмп заяви, че "те ще бъдат обсъдени, но трябва Украйна да бъде оставена сама да вземе това решение". Той изрази надежда, че украинците ще направят правилния избор.
Русия засега не отстъпва от искането си да получи фактическа власт върху голяма част от анексираните украински територии, докато Украйна и Европа са категорично против териториални отстъпки.
Тръмп добави още, че е възможно САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна в партньосрство с европейските страни, но не и като част от НАТО.
"Може би, заедно с Европа и други страни." Не под формата на НАТО , защото това няма да се случи, знаете, има определени неща, които няма да се случат”, каза Тръмп, цитиран от "Гардиън". Сред другите основни искания на Русия е Украйна да не стане член на Алианса.
По-рано днес министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли обяви, че страната му е готова да разположи миротворни войски в Украйна, ако има напредък в преговорите и се стигне до прекратяване на огъня.
Разчитаме на Америка
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че разчита на Съединените щати в днешните преговори с Русия.
"Наистина, залогът е голям", написа Зеленски в X, реферирайки към кратката публикация на Тръмп - "Големи залози" часове преди да отпътува към Аляска.
"Ключовото е, че тази среща трябва да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна. Време е да се сложи край на войната и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки. Разчитаме на Америка. Както винаги, ние сме готови да работим възможно най-продуктивно", написа още Зеленски.
Същевременно стана ясно, че Владимир Путин също пътува към Аляска, но все още не е пристигнал в най-големия американски щат, който до 19 век е бил руска територия. BBC съобщава, че Путин се е отбил в отдалечения пристанищен град Магадан, разположен на брега на Охотско море, където разглежда местното промишлено производство.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Цялото поведение и дрънканици на дъртия парцал противоречи на елементарния здрав разум. Със същия успех може да твърди, че свинете могат да летят.
1941 г. Рузвелт нарича Хитлер умен човек и го кани на Хаваите.
А какво стана с братовчеда - черния леопард ?? Ще го хванете, колкото мен сте ме хванали ... Хахааааа !!!
Клоуните Тръмп и Путин, ще правят бизнес, за сметка на хиляди животи! Слава на Украйна!
Ся, това сам ли го измисли или Севда ти помага?..
Няма информация какъв чин има Тръмп в армията и е редно да козирува на подполковник Шеломов !
В БНТ бeшe бългapcкa жуpнaлиcткa - 20 гoд. paбoтилa в aмepикaнcки мeдии. Нa въпpoca нa „paзтpeвoжeнитe“ вoдeщи кaк ce oпpaвят c пpoтивopeчивитe изкaзвaния нa Тpъмп, oтгoвopът ѝ бeшe „изнeнaдвaщ“. Нe му oбъщaт внимaниe кaквo гoвopи, a кaквo пpaви! Нaпp., нe ce зaнимaвaт c пpикaзкитe зa „Кaнaдa – щaт нa CAЩ“. И тия зa „бизнec c Pуcия“ бяxa бpъщoлeвeния нa пoлeзни идиoти из мeдиитe, тa нe ce paзбpa, чe CAЩ, НAТO, EC и Укpaйнa ce дoгoвopиxa зa eдиннa пoзиция зa cpeщaтa c вoeннoпpecтъпникa - cтpaннo зaщo …
изoбpaзявaн кaтo cвeтeц, въпpeки чe oщe пpeз 2015 г. pуcкитe aтoнcки мoнacи o. Aтaнacий и o. Aндpeй дoйдoxa в БНТ и гo oбявиxa зa „Пpeдтeчa нa Aнтиxpиcтa“!
Cлeд тaзи и дpугитe cpeщи тpябвa кpилoтo нa peйгъниcтитe вeчe дa нaддeлee нaд MAGA-нaивницитe и „Импepиятa нa Злoтo“ oтнoвo дa бъдe уcмиpeнa c дoбpe изпитaнaтa дoктpинa нa Peйгън, кoятo cтъпи въpxу фeнoмeнaлнaтa пpoгнoзa нa д-p Cтeфaн Мapинoв „Тpoянcки“, излoжeнa oт нeгo пpeз 1980 г. в „Нaй-мoщният cъюзник“. Paзбиpa ce, дa чaкaмe някoй oт нaшитe пoлитoлoзи дa cпoмeнe зa зacлугитe нa тoзи гoлям бългapин в бopбaтa c плaнeтaлния кoмунизъм, e вce eднo дa чaкaмe oт умpял пиcмo. Тe ca нaучeни някoй oт чужбинa дa ги пoдceти, въпpeки чe нaшa paбoтa e дa пpoпaгaндиpaмe бългapcкитe пocтижeния, a нe нa чуждeнцитe.
Умен човек е Прекрасния, умен... И е безценен материал за науката... Най-добрите му прозрения се раждат под Прекрасно-къносаният му перчем, в коридора на самолета, между тоалетната и сервизното помещение - "Зеленски е диктатор, без избори"..."Президентът Путин е умен човек"...
Историята ще запомни Путин и Тръмп като лидери на провалили се държави, чието его тласна света към хаос, да не говорим за другите глобални и екзистенциални проблеми, които тези двама побъркани умове се надпреварваха да подбудят и създадат. Единственото нещо, което трябва да сме сигурни, е, че нищо положително не може да се очаква.
Такова мазнене не имало никога, да вземат и се целунат направо.