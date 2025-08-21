Тръмп насърчи Украйна за удари по територията на агресора Русия

Доналд Тръмп сравни положението на Украйна със ситуация, в която спортен отбор се защитава отлично, но не може да атакува. В такъв случай е невъзможно да се постигне победа, заяви Тръмп и обвини своя предшественик, Джо Байдън че не е позволявал на Украйна да обстрелва руски територии.

Часове, след като Русия нападна Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, което е рекорд от средата на юли, Тръмп посочи, че Украйна трябва да започне да “атакува страната-агресор“.

Тръмп продължава да дава противоречиви сигнали, като малко по-рано представители на Белия дом съобщиха, че той възнамерява да остави Русия и Украйна сами да организират среща между лидерите си, без засега да играе пряка роля.

В същото време руският външен министър предупреди, че Москва трябва да има ефективно право на вето върху всякакви мерки в подкрепа на Украйна, като така саботира усилията за мир от последната седмица.

“ Не можеш да спечелиш война без атака“

"Много е трудно, ако въобще е възможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната-агресор. Това е като велик отбор в спорта, който има фантастична защита, но на който не е позволено да играе в нападение. Няма никакъв шанс за победа! Така е и с Украйна и Русия. Гнил и чудовищно некомпетентен Джо Байдън не позволяваше на Украйна ДА ОТВРЪЩА С УДАР НА УДАР, а само ДА СЕ ЗАЩИТАВА. Какво излезе от това?", написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Както винаги, той отбеляза, че войната нямало да се случи, ако той беше президент, и завърши публикацията с думите: "Предстоят интересни времена!!!".

САЩ дълго време се опасяваха да разрешат на въоръжените сили на Украйна да нанасят удари с американски ракети с голям обсег върху руска територия. Едва през ноември 2024 г. администрацията на Байдън се съгласи на обстрел на погранични райони, за да възпрепятства руското настъпление в Харковска област. Ударите по снабдителни линии, складове и командни пунктове с балистични тактически ракети ATACMS помогнаха да бъде спряно настъплението.

Украинските власти отдавна настояват да им бъде разрешено да нанасят удари навътре в Русия. След частичното съгласие на Вашингтон за обстрел на пограничните райони, ограничението за по-широкото използване на ATACMS остава. Без него в радиуса на ракетите биха могли да попаднат градове като Брянск, Орел, Смоленск, Калуга, Липецк, Краснодар. Максималната далечина на ATACMS е около 300 км.

Изявлението на Тръмп бе публикувано след като в нощта на 21 август няколко руски крилати ракети удариха американско предприятие в Закарпатска област. Засегнатият завод на компанията "Flex-Украйна" произвежда компоненти за електротехника, кафемашини, касети за принтери и електронни етикети.

Ударът бе нанесен така, сякаш "няма никакви усилия за мир, които да спрат войната", заяви президентът Владимир Зеленски, като по този начин намекна за активността на Тръмп, който се опитва да преговаря с Русия за прекратяване на военните действия.

Русия атакува Украйна с рекорден брой дронове

Преди това Русия атакува Украйна с 574 дрона и 40 балистични ракети, което е рекорд от средата на юли, на фона на засилващите се усилия на САЩ да бъде постигнато мирно споразумение, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на украинските военновъздушни сили.

В същото време, по данни на Киев, руснаците прехвърлят допълнително войски в Запорожка област.

Според украинския президент Володимир Зеленски масираната руска атака тази нощ показва, че Москва няма намерение да влезе в продуктивен диалог за край на войната.

Зеленски заяви, че може да се срещне с руския си колега Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност, и спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за срещата.

Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.



Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

Масирана въздушна атака

"Врагът атакува с 614 въздушни оръжия", се казва в публикация на украинските ВВС в приложението "Телеграм".

Те уточниха, че са унищожили 546 дрона и 31 ракети.

Най-малко един човек е бил убит, а 18 ранени при въздушните нападения над Западна Украйна, съобщиха местните власти. Поразено e съоръжение на американски производител на електроника.

Един човек бе убит и трима бяха ранени в град Лвов, а на 26 жилища са нанесени щети, каза управителят на Лвовска област Максим Козицки.

При ракетна атака срещу град Мукачево са ранени 15 души и е унищожен производствен склад, съобщиха службите за извънредни ситуации и местните власти в западната Закарпатска област.

В репортаж на националната телевизия областният управител Мирослав Билецки, застанал до сграда, обгърната от дим, каза, че това е бил завод за производство на потребителска електроника.

Външният министър Андрий Сибига осъди нападението в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Завод с изцяло гражданско предназначение без нищо, свързано с отбраната или армията", каза той. "Това не е първата руска атака срещу американски компании в Украйна, след ударите срещу офисите на "Боинг" в Киев тази година и други нападения", добави Сибига.

"Ето защо усилията Русия да бъде принудена да сложи край на войната са толкова важни", каза още украинският външен министър.

Новата атака бе извършена на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Москва, която отрича да насочва ударите си срещу цивилни, използва ракети и дронове срещу украински селища, разположени далече от фронтовата линия, отбелязва Ройтерс.

По-късно в четвъртък руският министър на отбраната Андрей Белоусов посети групировката войски "Север" на силите, сражаващи се срещу Украйна, предаде Ройтерс.

По време на инспекцията той беше информиран за ситуацията на бойното поле, съобщи официалната телевизия на руското министерство на отбраната "Звезда".

Медията РБК от своя страна информира, че генерал-полковник Евгений Никифоров е бил назначен за командир на войскова групировка "Север".

Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожка област

На този фон украинският президент съобщи, че руското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожка област.

“Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.

"Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите“, посочи президентът.