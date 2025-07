Тръмп не изключи възможността да депортира Илон Мъск от САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви във вторник пред репортери, че администрацията му "ще трябва да разгледа" възможността да депортира технологичния предприемач и милиардер Илон Мъск, след като той отново разпали спора с президента относно законопроекта за разходите.

Мъск, роден в Южна Африка и натурализиран гражданин на САЩ, публикува през уикенда няколко поста в X (бившия Twitter), критикувайки републиканците заради т.нар. "голям, красив законопроект" заради това, че ще увеличи дълга.



"Очевидно е, че с безумните разходи по този законопроект, който вдига тавана на дълга с рекордните ПЕТ ТРИЛИОНА ДОЛАРА, живеем в еднопартийна държава – ПАРТИЯТА НА ПРАСЕНЦЕТО ПОРКИ!!", написа Мъск в понеделник следобед.

Тръмп отвърна във вторник сутринта в Truth Social, като заяви, че изпълнителният директор на Tesla е ядосан заради премахването на субисидията за електромобили (EV) в законопроекта и че "Илон ще трябва да си прибере багажа и да се върне в Южна Африка". Попитан по-късно дали ще депортира Мъск, Тръмп отговори: "Ще трябва да разгледаме това".

"Може да се наложи да пуснем DOGE срещу Илон", добави той, имайки предвид Департамента за правителствена ефективност (DOGE), който Мъск по-рано оглавяваше като специален държавен служител.

В отговор на тези изявления, предприемачът написа в X, че би предпочел да не изостря ситуацията, въпреки че има "силно желание" да го направи.

След седмици на относително затишие след спор с Тръмп относно предложеното законодателство, Мъск се присъедини отново към дебата в събота, когато Сенатът разгледа проектобюджета на американския президент. Милиардерът нарече " последния вариант на законопроекта "безумен" и "унищожителен".

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country! Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF

"Буквално казвам "спрете всичко". Сега", написа Мъск в отговор в социалната си мрежа "Екс" (X).

Вчера Мъск засили критиките си, заявявайки, че представителите в Конгреса, които са водили кампания за намаляване на разходите, но са подкрепили законопроекта, "трябва да се засрамят!", като допълни, че ще загубят "междинните избори в САЩ (за Конгрес) догодина", ако подкрепят предложеното от Тръмп законодателство.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A