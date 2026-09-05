Тръмп не смята, че Путин е атакувал Германия и омаловажи войната в Иран като "дребна работа"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори, че не вярва руският президент Владимир Путин да иска да напада НАТО въпреки обвиненията на Германия от тази седмица към Москва, че стои зад опита за атака с дронове на нейно летище, съобщиха информационните агенции.

"Разговарям с него. Познавам го много добре. Путин не иска да напада територията на НАТО", каза американският лидер в отговор на въпрос от журналист на АФП за твърденията на Берлин.

"Войната в Иран е дребна работа"

Освен това Тръмп опита да омаловажи войната в Иран и я нарече "дребна работа". "Наричам това военен конфликт, защото за нас това е дребна работа. Не е нищо особено", каза той в Овалния кабинет, след което се похвали с успехите, които по думите му е постигнал. Помолен от журналисти да коментира дали 18 загинали американски военнослужещи са "нещо незначително", Тръмп първоначално не отговори. По-късно той до известна степен върна думите си назад и заяви: "Загубихме 18 душѝ, 18 прекрасни души". Той добави, че "във Виетнам ние (САЩ) загубихме десетки хиляди, ами в Афганистан". В четвъртък, при първата си от седмици медийна изява в Белия дом, вицепрезидентът Джей Ди Ванс също омаловажи конфликта с Иран. "Не бих го нарекъл война", каза той пред журналисти и заяви, че в момента не се водят бойни действия. Заради енергийната криза, предизвикана от ситуацията в Ормузкия проток – който преди конфликта беше отворен за търговия с петрол, но сега практически е блокиран – много американци срещат трудности да посрещнат поскъпването на живота. Това поражда липса на ентусиазъм от политиката на Тръмп и републиканците, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. Тръмп очаква Си Цзипин

Тръмп коментира и предстоящата на 24 септември визита в Белия дом на китайския си колега Си Цзинпин. Той поясни, че в рамките на посещението ще бъде домакин на китайския президент на държавна вечеря.

"Ще имаме държавна вечеря и заедно с Китай ще направим страхотни неща", каза републиканецът пред репортерите в Овалния кабинет.