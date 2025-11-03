Тръмп: Няма да дам на Украйна ракети "Томахоук"

Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Народна песен: "-Нося ти булка армаган, ша ли ми дадееш, шали ми дадеш една бутилна студена вода? Няма да ти даам, няма да ти дам...
Аз искам да дам томахавки на Украйна, ама нямам желание ...
Това беше ясно още в момента когато почна да заплашва че щял да даде "хиляди".
"Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му." Мисълта е на масаите, воини зулуси и важи с пълна сила за оранжевия шебек
Глупак,, пак ше ги дадеш- само отлагаш неизбежното!
Тръмпанарин! :(