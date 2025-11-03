 Прескочи към основното съдържание
Тръмп: Няма да дам на Украйна ракети "Томахоук"

6 коментара
Ракети "Томахок"
Американският президент Доналд Тръмп каза, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук", съобщи агенция "Ройтерс".
 
На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".
 
В същото време Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им.
 
"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза той в интервю за американската телевизия Cи Би Ес. 
 
"Знаете ли, колкото и мощни да са (ядрените оръжия), светът е голям. Не знаете непременно къде се правят опити. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".
 
"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи Тръмп, без да отговори конкретно на въпрос за самата детонация на ядрено устройство, което САЩ не са практикували от 1992 г.
 
Неговият министър на енергетиката Крис Райт заяви вчера по телевизия "Фокс нюз", че не става въпрос за "ядрени експлозии".
 
"Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", заяви Райт в интервю за "Фокс Нюз". 

Ключови думи

Украйна Тръмп Томахоук
6 коментара

  1. dabedabe
    #6

    Народна песен: "-Нося ти булка армаган, ша ли ми дадееш, шали ми дадеш една бутилна студена вода? Няма да ти даам, няма да ти дам...

  2. Кирил Василев
    #5

    Аз искам да дам томахавки на Украйна, ама нямам желание ...

  3. sloth
    #4

    Това беше ясно още в момента когато почна да заплашва че щял да даде "хиляди".

  4. Велика България!
    #3

    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му." Мисълта е на масаите, воини зулуси и важи с пълна сила за оранжевия шебек

  5. nsnikolov77
    #2

    Глупак,, пак ше ги дадеш- само отлагаш неизбежното!

  6. Мазен Кумунис
    #1

    Тръмпанарин! :(

