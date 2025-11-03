Тръмп: Няма да дам на Украйна ракети "Томахоук"

Американският президент Доналд Тръмп каза, че не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахоук", съобщи агенция "Ройтерс".

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".